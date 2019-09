Saludamos a septiembre con lo nuevo de Camila Cabello, Amaral, Backstreet Boys o Yatra y Tini

Deja de secarte la lagrimilla. Sí, el verano está llegando a su fin, pero la diversión y la música sigue acompañándote allá donde vayas. Artistas como Camila Cabello, Post Malone, Sebastián Yatra y Backstreet Boys se han encargado de poner ritmo a septiembre y seguir dando sentido a tu vida con sus nuevos temazos.

Si agosto llegaba cargado de canciones del verano y con unos ritmos muy tropicales, septiembre también llega con un repertorio de canciones para todos los gustos. Vamos, que solo necesitas un aparato tecnológico que reproduzca estos temas para comenzar a darlo todo y dejarte llevar por sus ritmos. El calor se ha marchado, pero no tus ganas de mover el esqueleto. ¡Dale al play!

Viernes 6 de septiembre

Camila Cabello - Shameless. La artista nos deleita con un adelanto de su nuevo álbum Romance, y lo hace a través de la publicación de este tema y el de Liar. En él, nuestra protagonista innova con unos sonidos con riffs y un sintetizador grave. Además, su desgarradora y potente voz protagoniza cada uno de sus estribillos abrumadores.

Juanes, Sebastián Yatra - Bonita. Si buscabas un tema romántico pero con ritmos latinos, Bonita es tu himno. Los colombianos han hecho realidad el sueño de millones de seguidores y han unido sus voces en esta canción tan positiva. "Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer?", dicen algunos de sus versos.

Piso 21, Christian Nodal - Pa' Olvidarme De Ella. Ambos artistas se han unido para narrar la historia de una infidelidad de la que aún no se recuperan, pues están invadidos por el recuerdo de su chica. Lo hacen con unos ritmos latinos suavos y los sonidos de una guitarra que hipnotiza desde la base de su estribillo.

Post Malone - Saint-Tropez. Este tema, incluido en su recién estrenado álbum Hollywood's Bleeding, podría considerarse una autobiografía del rapero. En él, menciona a la lujosa ciudad francesa de Saint-Tropez, donde "compra un collar nuevo" a su chica y no acepta consejos. Los ritmos que escuchamos se presentan fieles a los que han ido acompañándolo durante su trayectoria. Puro trap y cloud trap.

Amaral - Ruido. Eva y Juan han vuelto con más fuerza que nunca en un nuevo disco y un repertorio de canciones de lo más novedoso. Aunque de Salto Al Color ya pudimos escuchar Mares Igual Que Tú, Bien Alta La Mirada, Nuestro Tiempo y Soledad, otro de sus temas ha cautivado nuestros oídos: Ruido. Con unos sonidos tropicales, Amaral canta a esa persona que aparece de la nada y apaga el ruido.

Steve Aoki, Backstreet Boys - Let It Be Me. ¡Llega el sonido dance a tu vida! El DJ se ha aliado con esta archiconocida boyband para deleitarnos con unos sonidos que penetran en tu mente y se reproducen en bucle. La típica canción que suenan en tus auriculares cuando quieres que el buen rollo y la tranquilidad se apoderen de ti. Las voces de los chicos destacan sobre la base de sonidos dance. ¡A mover el esqueleto!

TINI, Lalo Ebratt - Fresa. Puro hit latino. Ambos artistas han unido sus voces en una canción cuya base nos invade de reggaetón y moombahton. En su videoclip, la argentina se rodea de muchas fresas mientras se mueve al ritmo del tema. La intervención de Ebratt marca una inflexión en el tema que consigue seguir enganchando como si volviese a empezar.

Otros de los artistas que se han unido a la fiesta de novedades son Blas Cantó con Volver a Bailar, Estopa con Yo No Estoy Loco, Wanted de OneRepublic, Younger de Jonas Blue y HRVY y Alessia Cara con October. ¿Aún no los has escuchado?