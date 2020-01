Finneas, el hermano de Billie Eilish, nominado a 5 Grammys

Mucho se ha hablado de que Billie Eilish puede llegar a ser una de las artistas más jóvenes de la historia en hacerse con un Premio Grammy. Sin embargo, la protagonista de una gran mayoría de las playlists de los más jóvenes a nivel internacional, no ha realizado el 100% del trabajo sola, si no que, gran parte de su éxito se lo debe a su hermano, Finneas O’Connell. De hecho, los hermanos están tan unidos que la joven cantante le ha dedicado su último vídeo, Everything I Wanted, en su totalidad.

Una tarea en la que Finneas no queda ni mucho menos en un segundo plano, ya que ha visto reconocido todo su esfuerzo con sus, nada más y nada menos que, cinco nominaciones en los próximos Premios Grammy. A sus 22 años opta como candidato en las categorías Productor del Año, Mejor Ingeniería del Álbum y Álbum del Año por When we all fall asleep where do we go?, el disco debut de su hermana menor, junto a Grabación del Año y Canción del Año por Bad Guy, uno de los temas más reconocidos de los que componen el proyecto. De esta forma, los dos miembros de la misma familia han resultado nominados por primera vez, teniendo ella tan solo una opción más a premio que él.

Un reconocimiento ante el cual Finneas se siente profundamente agradecido, tal y como expresó en una entrevista con la propia Academia de los Grammy, en la que también habló sobre su opinión en el entorno de los productores: "No podría sentirme más honrado y no podría ser más significativo para mí porque es una celebración del proceso creativo real. Y creo que la otra cosa de la que me siento muy orgulloso es que, como saben, muy raramente ahora los productores están haciendo discos completos o incluso canciones completas. Probablemente hay dos o tres productores diferentes para una canción, 20 productores en el álbum…y Billie solo tenía uno. Y estoy muy orgulloso de eso."

Además, las labores de producción de Finneas van más allá de lo relacionado con el especial universo musical de su hermana. Hace apenas unos días, ha compartido unas imágenes en Instagram de su reciente colaboración con Tove Lo en el tema Bikini Porn. Por si esto fuera poco, su nombre también aparece en los créditos de Lose you to love me, el single de regreso de Selena Gómez, así como en Used to This y First Man, dos de los temas de Romance, el último disco de Camila Cabello.

Habrá que esperar al próximo domingo 26 de enero para comprobar si, finalmente, el proyecto de Billie Eilish se corona como el rey de los Premios Grammy 2020.