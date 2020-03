J Balvin cambia de color y nos da un adelanto de 'Amarillo'

El propio J Balvin estuvo dudando sobre si lanzar su próximo álbum, Colores, el próximo viernes ante un panorama, en sus propias palabras, "tan gris como el que estamos viviendo". Sin embargo, finalmente el colombiano ha decidido no cambiar sus planes iniciales y aportar su granito de arena musical a sobrellevar mejor este momento tan delicado y qué mejor idea que hacerlo pintando el mundo de Colores. Por lo que, finalmente se puede afirmar que su nuevo álbum verá la luz el 20 de marzo.

Cuando tan solo faltan dos días para conocer el completo de el proyecto más conceptual de J Balvin y sobre el que tantas intrigas se han generado, el intérprete de Ginza nos ha sorprendido con un aperitivo del que será el cuarto single de su paleta de colores: Amarillo.

Ha sido a través de su Instagram donde ha dejado entrever ciertas pistas sobre su nuevo lanzamiento, que se podrá disfrutar desde mañana. Un vídeo de lo más enigmático en el que se ven unas jirafas y el sol al más puro estilo El Rey León, entremezcladas con una pista de baloncesto o una inquietante mariposa que ha dejado sin palabras a Sebastián Yatra o a Greeicy, entre otros. ¿El mensaje? Pues aunque se conoce poco al respecto, teniendo en cuenta las propiedades que se atribuyen al color amarillo, diríamos que estamos ante una canción llena de vitalidad. Algo que la pista de Balvin en su perfil no desmiente, ya que, se escuchan unas trompetas que apuntan a invitación para mover las caderas mientras él canta: "No me complico, a mí me gusta pasarla rico". Todo indica que estamos ante un nuevo hit calentando motores hacia el verano.

Además, el propio J Balvin ha subido una recopilación de imágenes del set de rodaje de sus vídeos a sus historias de Instagram. Un making of en el que se aprecia una gama cromática que inunda todos los detalles, desde la luz en tonos rosas o azules, hasta la ropa, ordenada por colores, como no podía ser de otra forma.

'Colores', llegará el día 20 de marzo

Un disco que apunta a ser un paso más en la meteórica carrera de este artista, convertido en una de las grandes figuras del género urbano internacional. Con el hype por las nubes ante la llegada de Amarillo, de momento podemos disfrutar de aquellos Colores que ya hemos conocido dentro de su arco iris, como Blanco, Morado o, el más reciente, Rojo.