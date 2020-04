Thalía sigue siendo la reina de las redes y este vídeo lo demuestra

Son muchas las maneras en las que los famosos nos están dejando con la boca abierta durante la cuarentena. Algunos con sus lujosas mansiones como Drake, otros con compañías enigmáticas como Maluma, e incluso, la más impactante de todas, a través del concierto One World Together At Home, impulsado por Lady Gaga con el fin de recaudar fondos contra el coronavirus.

Sin embargo, si hay algo que triunfa en la redes sociales por encima de cualquier es el sentido del humor y aquí ha sido Thalía donde, una vez más, ha vuelto a proclamarse la reina de Internet con sus cánticos improvisados.

Tan sólo hace falta echar la visto un tiempo atrás para recordar a la diva mexicana con su ya mítico éxito: "¿Están ahí, mis vidas? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? (...) Hoy estoy feliz, feliz, feliz...¡feliz de que les tengo!" Pues bien, parece que ni siquiera el confinamiento ha conseguido que Thalía pierda su buen humor y ha sabido sacar la sonrisa de sus followers a través de otro vídeo que representa a los más golosos de la cuarentena y a todos aquellos que han encontrado en la repostería su mayor entretenimiento. Y es que, la cantante desea buenos días a todo el mundo, a la vida, al amor y...¡a sus brownies! Así es como deja atrás el postureo dando la bienvenida, en sus propias palabras, al acné e, incluso sorprendiendo sacando papada al final del vídeo. Una lección de body positive repleta de buen humor que no te debes perder si quieres comenzar tu día con una sonrisa y a la que ella misma ha llamado "Lo que la cuarentena le dice a la dieta..."

Así es como, mientras una inmensa mayoría de está preocupada por el aumento de peso durante estos días de confinamiento, Thalía ha vuelto a revolucionar las redes con un vídeo en el que demuestra todo lo contrario. Eso sí, tampoco han faltado los comentarios de aquellos que bromean sobre la posibilidad de que los brownies de Thalía lleven algún ingrediente secreto que le haga estar tan feliz. Sin embargo, más allá del mundo gastronómico, la cantante es una de las artistas que está aprovechando el confinamiento para sacar partido a su perfil de TikTok, en el que demuestra una y otra vez que su sentido del humor es algo innato.

¡Toda una inyección de buen rollo!

