Lisa Kudrow (Phoebe) afirma que si 'Friends' se grabase ahora sería "totalmente diferente"

El fenómeno Friends nunca pasará de moda. La serie que marcó un antes y un después en la vida de miles de fans alrededor de todo el mundo continúa siendo tema de conversación 26 años después de su estreno y a espera del ansiado capítulo de reencuentro, cuya grabación ha sido uno de los tantos proyectos que se ha visto inevitablemente interrumpido por la crisis global del coronavirus.

Pero, ¿qué hubiera pasado si Friends se hubiera grabado hoy en día? ¿El resultado hubiera sido tal y como lo conocemos? Estas han sido las preguntas a las que ha respondido Lisa Kudrow, la actriz que daba vida a la alocada Phoebe Buffay, en una entrevista para el diario británico The Sunday Times.

A pesar de que miles de personas adoran Friends de una punta a otro del globo, una de las críticas que más persigue en la actualidad a la producción es la falta de diversidad entre los personajes de la serie. Algo que la actriz ha reconocido en dicha entrevista afirmando que, de realizarse ahora, "sería totalmente diferente. No tendría un elenco solo de gente blanca, eso seguro." Precisamente esa es una de las mayores pegas que se encuentran a día de hoy a este clásico de la pequeña pantalla, que sus seis protagonistas sean de raza blanca y heterosexuales, así como la mayor parte de personajes que giraban en torno a las principales tramas.

Pero no es la única falta de la que se le acusa. En algunos momentos Friends también ha sido tachada de homófoba por ciertos comentarios o situaciones, como cuando Chandler (Matthew Perry) está preocupado por parecer gay.

Sin embargo, Lisa Kudrow ha salido en defensa de Friends, apelando a un "choque generacional" y enmarcándola dentro de la época en la que se produjo: "deberíamos mirarla como una cápsula del tiempo, no por lo que hizo mal." Además, para respaldar su opinión de la serie, la intérprete no ha dudado en hacer referencia a la presencia de la ex mujer de Ross (David Schwimmer), quien decide romper la relación al declararse abiertamente lesbiana y eso no impide que críen a su hijo en el marco de la cordialidad, algo que la actriz considera "progresista": "Teníamos un tío cuya mujer descubría que era gay y que estaba embarazada, ¿y criaban a su hijo juntos? También plasmamos la maternidad subrogada. En ese momento era progresista." Cabe mencionar que este hecho aparece como parte de la trama de la serie desde su primera temporada, es decir, en el año 1994.

Bien es cierto que, a pesar de las pegas que se le pueden encontrar dentro del marco de la inclusión, Friends es una de las series que forman parte de la historia de la televisión internacional y, a nivel general, sus diez temporadas despiertan mucha más nostalgia y cariño que reproches entre los espectadores. Razón de más para estar más que impacientes ante el reencuentro de Mónica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler años después de que abandonaran nuestras pantallas.

