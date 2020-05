Billie Eilish y el artista Takashi Murakami presentan una colección de camisetas que enamoran

Si estás pensando en renovar el armario de cara a la nueva temporada primavera verano y eres fan de Billie Eilish, ¡estás de suerte! Su nueva colección está a punto de llegar a las tiendas Uniqlo en una colaboración de lo más especial, nada más y nada menos que, con el reconocido artista japonés Takashi Murakami.

Una fusión de estilos que ahora llega al mundo de la moda pero que ya habíamos podido disfrutar en más de una ocasión. La más destacada la versión animada del videoclip de You Should See Me In A Crown, en el que ya quedó más que en evidencia la buena química que resulta de la mezcla de los estilos de estos dos considerados genios por muchos de sus fans.

Con estos antecedentes, Uniqlo tendrá disponible el próximo día 25 de mayo desde las 9:00h en su tienda online esta nueva y esperadísima colección de camisetas con modelos para hombre y mujer por 14,90 euros; y, para niños, por un precio de 9,90 euros. Hay un total de 18 modelos y, en todos ellos, el objetivo ha sido fusionar la música y las artes plásticas a través de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uniqlo España (@uniqlo_es) el 19 May, 2020 a las 8:52 PDT

Por el momento puedes encontrar todos los modelos en la web de la marca, así que, ¡ya puedes ir eligiendo tu favorita de la colección!

Una de las camisetas de la nueva colección de Uniqlo. / Web Uniqlo

Un acercamiento más de Billie Eilish al mundo de la moda al igual que otros que ya hemos podido disfrutar de primera mano en otras ocasiones como su colección para la firma H&M. Además, en más de una de sus apariciones ha dejado muy claro que, para ella, la moda es una forma más de expresar los mensajes que quieres transmitir. Incluso se ha sumado a la nueva e inevitable tendencia de las mascarillas, diseñando la suya propia con fines benéficos, al igual que otros artistas como Justin Bieber, Queen o Black Pink.

En cuanto a Takashi Murakami puede que te resulte muy familiar su trabajo, aunque su nombre no lo sea tanto. ¿La razón? Ha sido la fuente de inspiración de videoclips de artistas como Pharrell Williams e, incluso, el protagonista visual de Colores, el último álbum de J Balvin, gracias a sus características flores que ahora también podemos disfrutar estampadas en las camisetas creadas junto a Billie Eilish para Uniqlo.

Una muestra más de que la unión hace la fuerza y, si hablamos de arte, ¡mucho más!