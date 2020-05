Aitana confiesa quiénes eran sus amores de la adolescencia: "Qué vergüenza, esto no lo he dicho nunca"

Si ya en LOS40 Aitana pasó un poco de vergüenza cuando se sometió a nuestro Emoji Challenge, ahora la vida le ha vuelto a poner por delante un reto que le ha sacado los colores. Aunque, en esta ocasión, ha sido gracias a Dani Mateo y sus preguntas sobre el mundo televisivo en el programa Zapeando.

En una entrevista a través de videollamada la cantante terminó sincerándose, no sin pasar algún apuro, sobre sus gustos y preferencias en la pequeña pantalla, incluyendo preguntas sobre sus amores platónicos.

Todo comenzó cuando Dani Mateo le propuso un test sobre televisión a la cantante que comenzaba con la pregunta "¿Cuál es tu primer recuerdo televisivo?", una cuestión que trajo más de un disgusto a los presentadores teniendo en cuenta lo joven que es Aitana. ¿Cuál fue la respuesta de la intérprete de Teléfono? Nada más y nada que la serie El Internado, a lo que el presentador le decía "¡Pero si esto es de hace nada!"

Pero, sin ninguna duda, fue la siguiente pregunta la que más le costó responder a Aitana: "¿De qué personaje de televisión has estado enamorada?" Una pregunta que ruborizó a la artista pero a la que finalmente acabó dando solución ante la persistencia de Dani Mateo mientras exclamaba: "Qué vergüenza, esto no lo he dicho nunca." ¿Adivinas quiénes puede haber sido el crush de Aitana en su adolescencia? Pues exactamente los mismo que los de muchas chicas de la época: el personaje de Yon González en El Internado y Cabano en Física o Química, es decir, el papel que interpretaba Maxi Iglesias. ¡Dos rompecorazones de la época de los que inundaban las carpetas en los institutos! Eso sí, Aitana dejó muy claro que ella nunca ha sido muy de enamoramientos televisivos y que lo que realmente le gustaba eran los personajes a quienes daban vida.

También confesó que la última ficción que ha visto ha sido Valeria, a la que le da su aprobado por sus similitudes con la vida real, y que sus series de dibujos animados preferida han sido Phinneas y Ferb y Doraemon.

De lo que no cabe duda es de que Aitana, una vez más, ha demostrado su simpatía saliendo, finalmente, airosa de la situación. Una pregunta a la que, paradójicamente, muchas adolescentes de hoy en día podrían responder que su crush televisivo actual es Miguel Bernardeu por su papel en Élite, el actual novio de la cantante.

Dejando los amores aparte, Aitana se encuentra en un momento profesional lleno de proyectos. Después de haber presentado su colaboración con David Bisbal y su tema Enemigos, de la mano de los chicos de Reik, la cantante está preparando su nuevo disco. ¡Normal que no tenga mucho tiempo para ver la televisión!