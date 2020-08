Edurne sigue los pasos de JLo y muestra su cara sin maquillaje

Desde que conocimos a Edurne hace ya 15 años, no tardó en convertirse en una de las artistas consideradas más atractivas de nuestro país. Además de triunfar con su música, la cantante es todo un referente de estilo, tanto que, con algunos de sus outfits ha marcado absoluta tendencia.

Sin embargo, Edurne siempre se ha mostrado de lo más sencilla y natural totalmente alejada del papel de diva, algo que sus fans no dudan en aplaudir y su última publicación en Instagram es una muestra más de ello.

Aprovechando el verano, época en la que generalmente cambiamos nuestra forma de maquillarnos y arreglarnos, dando paso a todos más frescos, discretos y aprovechando el bronceado de nuestra piel, Edurne ha compartido con todos un selfie sin una sola gota de maquillaje. Una foto con la cara lavada con la que se ha ganado todo tipo de piropos y likes y con la que ha dado la bienvenida al mes de agosto, como no podía ser de otra forma, en bikini. Pelo ondulado y un look de lo más veraniego nos muestra la cara más natural de Edurne, quien se ha atrevido a subir un autorretrato sin maquillaje, pero no ha prescindido de un ligero filtro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 1 Ago, 2020 a las 11:06 PDT

Y es que cada vez son más las celebs que se unen a la tendencia de mostrar la realidad de su físico, alejando su imagen de la de divinidades a la que muchas veces estamos acostumbrados a verlas representadas y reivindicando todo tipo de imperfecciones. Una de las que más revuelo ha causado durante estos últimos días ha sido Jennifer López, cuya foto de cara recién levantada y sin una gota de maquillaje ha dado la vuelta al mundo. Tendencia de la que Alicia Keys es toda una abanderada, renunciando a la necesidad de llevar cualquier maquillaje sobre su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 1 Ago, 2020 a las 8:19 PDT

Pero la cara no es el único lugar de sus cuerpos que las famosas están dispuestas a reivindicar. Elena Tablada ha afirmado que, después de haber dado a luz, "admira cada kilo que le sobra". De hecho, también relacionada con la realidad del postparto, la modelo Ashley Graham no ha dudado en subir a Instagram la nueva imagen de su cuerpo, dando protagonismo a las estrías.

También Demi Lovato, que hace unos días anunciaba su compromiso, se ha convertido en toda una abanderada body positive, demostrando que aceptarse a uno mismo tal y como uno somos es una pieza clave para ser felices.

¡Viva la naturalidad!