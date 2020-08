Mercadona planta cara al coronavirus con un nuevo producto que está arrasando

Mercadona se ha puesto las pilas y, en plena crisis del coronavirus, la cadena de supermercados ha encontrado un oportunidad para reinventarse y situarse como líder de ventas en algunos de los productos de higiene y limpieza más populares del mercado.

La última novedad con la que Mercadona ha plantado cara al coronavirus ha sido con el lanzamiento de unas toallitas húmedas hidroalcohólicas para manos. Así, bajo la firma Deliplus, la cadena valenciana ofrece una alternativa a los geles tan populares en nuestro día a día en la llamada nueva normalidad.

Tal ha sido el éxito de este nuevo best seller del supermercado que se estima que venden 12.000 unidades cada día. Por 1,80 euros, cada uno de estos paquetes contiene un total de 22 toallitas divididas en sobres individuales y compuestas por un 75% de alcohol con el fin de que la higiene sea eficaz y glicerina, para combatir la sequedad que muchas personas están padeciendo como consecuencia, precisamente, de la sobreexposición a alcohol a la que estamos sometiendo a nuestra piel.

Toallitas hidroalcohólicas de Mercadona. / Web de Mercadona

Está claro que lavarse las manos es una medida de higiene fundamental y, más si cabe, en la prevención del coronavirus. Algo sobre lo que celebs de todo el mundo han intentado concienciar, como Gloria Gaynor con su I Will Survive desde el grifo, por ejemplo. Sin embargo, para cuando lavarse las manos no es del todo posible, Mercadona ofrece esta novedosa solución que, por lo que parece, está conquistando a más de un cliente. Por si esto fuera poco, la compañía indica que estas toallitas no son exclusivas para las manos, sino que, también se pueden usar para desinfectar pequeñas superficies como teclados, mesas o pequeños objetos que impliquen contacto o manipulación directa.

Además, no es el primer producto que la compañía lanza con el fin de frenar la pandemia. En sus supermercados podemos encontrar mascarillas desechables, las cuales se encuentran a la cabeza del ránking de las mejores comercializadas en los súper según la OCU, así como su alcohol perfumado en spray, otro producto que también arrasó en ventas en plena cuarentena, ya que, puede ser utilizado en casi cualquier superficie incluyendo telas.

Una vez más, los supermercados y sus marcas blancas dejan sin palabras. Algo que cada vez es más habitual sobre todo en el sector de los cosméticos, donde arrasan con productos como sérums. ¡Casi nada!