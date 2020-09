Millie Bobby Brown habla sobre su duro camino a la fama: "No teníamos dinero ni para gasolina"

Millie Bobby Brown dejó a todos con la boca abierta con el papel de Eleven, que le hizo saltar a la fama bajo el aclamado título de Netflix Stranger Things. Ahora que la joven actriz está a punto de ponerse en la piel de Enola Holmes, ha echado la vista atrás para relatar a todos sus fans cómo su vida no fue siempre un camino de rosas.

Ha sido en una entrevista de las muchas que está llevando a cabo durante la promoción de este nuevo proyecto, donde ha rememorado sus humildes orígenes dejando testimonios tan impactantes como el relato de cómo influyó la situación económica complicada que atravesaba su familia ante la posibilidad de asistir a castings: "Cada día conducíamos unos 45 minutos hasta Los Ángeles (…) No teníamos dinero ni para gasolina así que papá no me llevaba a los castings a menos que me supiese todas las frases de la prueba", explicaba la actriz a la radio pública británica en un programa especial de unos 20 minutos llamado Radio One’s Millie Bobby Brown: The Story So Far.

Un apoyo incondicional por parte de su familia que Millie Bobby Brown aplaude y agradece con insistencia. Pero, aunque la relación con su gente es muy buena, la actriz ha negado cualquier tipo de rumor sobre un supuesto reality que se comentaba podría hacer junto a su hermano.

Una entrevista donde la británica ha vuelto a hacer hincapié en la dificultad extra que significaba para ella tener que forzar el acento americano para aumentar sus probabilidades de ser elegida. Algo que ya puso en relieve en una sorprendente conversación junto a Miley Cyrus durante su programa de entrevistas de la cuarentena. De hecho, Millie Bobby Brown confesó que fue gracias a Hannah Montana que pudo perfeccionar su acento norteamericano.

Pero más allá de su devoción por el personaje de Disney Channel, Millie Bobby Brown ha hecho otra confesión de lo más impactante. Y es que, a pesar de la impresionante carrera que atesora pese a su juventud o de haberse convertido en la embajadora de buena voluntad de la ONU más joven de la historia, la actriz dice que el momento más emocionante de su vida fue cuando conoció a Barack Obama.

Una muestra más de que, aunque a día de hoy y a sus 16 años es una de las estrellas adolescentes más exitosas a nivel internacional, Millie no olvida quién es y lo rápido que ha cambiado su vida. Tanto que, ella misma ha comentado en esta entrevista que no "se siente famosa", sino que es como una chica cualquiera o como uno más de sus amigos. Sea como sea, no es la primera vez que la actriz habla de problemas del pasado, como el bullying o el acoso, tema por el que ha alzado la voz en numerosas ocasiones.

Ahora solo queda esperar qué sorpresa nos depara de la mano de Enola Holmes, un proyecto que Millie Bobby Brown ha mantenido en secreto durante más de tres años. ¡Casi nada!