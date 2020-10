Así han sido las hogueras finales de las parejas de ‘La Isla de las Tentaciones’: Rupturas y nuevas relaciones

A un sólo programa de terminar, La Isla de las Tentaciones ha tenido su gran final: Las hogueras finales. Después de que todos los concursantes eligiesen a sus respectivos pretendientes habituales para la gran cita de 24 horas -a excepción de Pablo, que ha decidido pasar el día solo por falta de interés romántico en ninguna de las solteras-, no ha habido ninguna sorpresa reseñable que no se hubiese visto en el resto de programas.

Pero en este caso la tormenta llega después de la calma: Las hogueras finales esperaban a las 4 parejas para volverse a ver después de su estancia en las villas. Con más sorpresas y escenas dramáticas de lo que muchos pensaban, todas las parejas han tomado la decisión final frente a Sandra Barneda.

Tom y Melyssa

Aunque no han llegado a la final, sí han decidido sus destinos en la hoguera de confrontación que ha terminado al inicio del programa. Si bien Melyssa aseguraba irse "con la cabeza bien alta", Tom seguía su misma estela y razonaba que no estaba preparado para seguir en el programa después de romper una decisión de 8 meses.

De este modo, le comunicaba a la presentadora su decisión de irse sólo, algo que su pretendienta de la villa no se ha tomado nada bien. Entre lágrimas y asegurando volverse a ver con sus respectivos compañeros fuera del programa, Melyssa y Tom han abandonado la isla cada uno por su lado.

Mayka y Pablo

Aunque Pablo empezó muy dispuesto a darlo todo por el programa, el inicio del affair de Mayka con Óscar terminó por paralizarle y no tener mucha fortuna en sus citas. De este modo, el murciano llegaba a la hoguera con Rosito -el peluche más famoso de la edición- para acto seguido tirarlo a la hoguera y quemarlo.

Después de una acalurada conversación, Pablo ha decidido irse sólo de la isla. Antes de marcharse, le ha dicho contundentemente a Mayka: "Te deseo toda la suerte del mundo, porque la vas a necesitar". Ella, por su parte, ha decidido abandonar junto a Óscar, su nuevo amor.

Patry y Alessandro

Aunque su estancia ha sido demasiado corta para algunos -vinieron a sustituir a Ángel e Inma después de que se marchasen juntos-. Con Alessandro dispuesto a dar "todas las explicaciones" y asegurando no arrepentirse de nada de lo que ha dicho en el programa, sus tonos han conseguido igualarse y la tensión ha sido justa. Patry, por su parte, ha confesado avergonzarse del momento en el que exigió su hoguera de confrontación después de ver las primeras imágenes de su novio.

Después de que ambos se catalogasen el uno al otro como "el amor de su vida", ambos han decidido dejar la isla juntos y con una propuesta: Alessandro le ha comunicado a Patry su intención de irse a vivir por fin juntos.

Marta y Léster

Sin duda, la hoguera más tensa de todas. Si bien la pareja canaria ha convertido su conversación en una sucesión de reproches, Marta no ha podido evitar derrumbarse cuando ha visto a Léster con el amago de llorar. Entre lágrimas, Marta se ha arrodillado ante él y le ha asegurado que "la culpa es mía por no haberte dejado antes". Léster, por su parte, se ha incorporado y para comunicarle que si lo que quería era acabar con su relación, lo había conseguido.

Ante la gran pregunta, Marta ha decidido abandonar la isla sola sin contar con Dani -el soltero con el que ha llegado a tener relaciones- bajo la premisa de "me tengo que conocer más, tengo que ser más libre", abandonando así a su soltero para "curarse el alma". Léster, antes de que se marchase, le ha dicho que la querrá siempre "a pesar de todo". "No hace falta quererme tanto, haberme querido bien", ha contestado Marta acabando con 11 años de relación.

El canario por su parte ha decidido abandonar la isla con Patri, con quien también había mantenido relaciones. Tras una tensa pausa, Patri ha asegurado quererle y ha decidido irse con él después de decir que había encontrado el amor con él.

Melodie y Christian

La última hoguera ha sido, sin duda, la más inesperada. Si bien Melodie ha empezado negándole un abrazo a Christian notablemente enfadada, él ha querido arreglar las cosas desde un primer momento.

La conclusión que ha sacado Melodie de su programa es que no se quería "nada" a ella misma. Por ello, aunque su pareja le haya dedicado una verdadera declaración de amor, Melodie ha asegurado no estar enamorada de él. "Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera, pero esa manera a mí no me vale". También ha asegurado que a ella la relación "sólo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento".

En la decisión final, Christian ha querido abandonar la isla con ella, asegurando darse cuenta de quererla "aunque sea tarde". Entre disculpas, ha esperado la decisión de Melodie, que ha optado por irse sola. Lo último que le ha dicho la de Elche ha sido: "Te juro que me he olvidado de que estabas en la otra casa". Una vez alejado de la hoguera, Christian ha revelado a cámara un anillo de compromiso que ha acabado tirando a la arena, asegurando que tenía intención de proponerle matrimonio.

Tras esto, Melodie ha pedido ir a ver a Beltrán -su soltero predilecto-, explicándole su decisión de irse sóla. Tras una conversación con él, ha preferido cambiar su decisión para abandonar la isla con él, formando un nuevo amor -aunque sin beso oficial-.

La tentación no ha acabado

Aunque muchas de las relaciones han acabado, aun queda un último programa: Ver qué pasa en la actualidad. Tres meses después de las grabaciones, Sandra Barneda se verá las caras con todos ellos para saber qué les pasó después de abandonar la isla, y los avances aseguran que volverá a haber sorpresas. ¿Habrá alguna nueva pareja inesperada, o tal vez alguna segunda oportunidad?