'La Isla de las Tentaciones 2': todo lo que no viste de las hogueras finales

La Isla de las Tentaciones llegó a su fin el pasado domingo con las hogueras finales, a falta del capítulo de reencuentro que se emitirá esta misma noche y en el que se verá qué ha ocurrido con cada uno de los integrantes de las parejas seis meses después de haberse embarcado en la aventura de formar parte de este reality.

Sin embargo, en esta segunda edición de La Isla de las Tentaciones parece que la audiencia se ha perdido muchos detalles. De hecho, Dorothy, una de las solteras del concurso, se preguntaba dónde estaban los capítulos que no se han emitido, ya que, ocurrieron muchas más cosas de las que los espectadores han podido conocer.

Ha sido en El Debate de las Tentaciones donde se han podido ver algunas escenas inéditas que podrían dar mucho más sentido a lo que ocurrió entre parejas como Marta y Lester, Cristian y Melodie o Melyssa y Tom.

Marta y Lester, una hoguera llena de reproches

Sin duda fue una de las hogueras más tensas y la que más enfrentamiento mostró entre los miembros de la pareja. Tras once años de relación, Marta y Lester rompían y él se iba del concurso con Patri, mientras ella se marchaba sola. Pero, antes de tomar esta decisión, los dos se reprocharon muchas cosas sobre su pasado: "Si no me querías haberlo hecho en el pasado, no ahora. ¿Para que volviste hace un año y pico?", le recriminaba Lester a Marta.

Una discusión en la que Marta le echó en cara a su ex pareja sus infidelidades, haciendo alusión a “sus cuernos”.

Sin embargo, uno de los comentarios más impactantes vino por parte del canario, quien haciendo alusión al físico de su hasta entonces novia le decía: "Estaba contigo a pesar de que no eras un pibón". Por si esto fuera poco, Lester también sorprendía regalándole un anillo a Patri, la soltera con la que decidió abandonar la isla.

¿Qué opina Dani de qué Marta se haya marchado sola?

Dani, el soltero que consiguió que Marta cayera en la tentación no sabía si ella iba a querer terminar su relación con Lester, retomarla, marcharse sola o con él. Sin embargo, después de que Marta anunciase que necesitaba marcharse soltera de La Isla de las Tentaciones, la reacción de Dani fue de lo más comprensiva.

Los secretos de la hoguera de Tom y Melyssa

La historia entre Melyssa y Tom ha sido sin duda una de las protagonistas de la edición. Después de la infidelidad de él y de que ella se escapase de su Villa para recriminarle su actitud, su hoguera de confrontación (que fue antes de la hoguera final) fue todo un discurso de amor propio de Melyssa con el que se ganó los aplausos de la audiencia. Un encuentro en el que tampoco faltó la polémica por las palabras en árabe del empresario.

Sin embargo, también hubo detalles que no habíamos visto hasta ahora. "Eres completamente lo opuesto a lo que decías, supuesto caballero… Cuando quiero, quiero de verdad, no como tú", le decía Melyssa a Tom.

Unas acusaciones ante las cuales Tom intentó excusarse de una forma no muy acertada: "Me he dado cuenta de que no podía más, y me he dejado llevar… un ejemplo, Melyssa por la mañana no me da cariño y por la noche menos… ¡Necesito cariño! Sandra me busca por las mañanas, me pone café… Quiero estar feliz, no quiero estar así". Un ejemplo que dejó alucinada a su ahora ex novia: "No darte cariño por la mañana, es ¿no hacerte el desayuno?"

Melodie y Cristian: resistieron la tentación pero el desgaste pudo con la relación

“Seguramente ya no te quería de antes, pero no me daba cuenta”, una frase de Melodie totalmente opuesta a los comentarios de él, quien expresaba: “Yo sabía que la quería, pero aquí me he dado cuenta de que la amo con locura y esto me rompe por dentro”.

Un panorama ente el cual Melodie fue testigo de unas palabras de Cristian que agradeció haber escuchado, aunque reconocía que era tarde: “Nunca en mi vida he dicho “perdona cariño, te amo”.

Una hoguera que concluyó con unas palabras duras de ella: "Empecé a desconectar y no sé en qué momento me empecé a olvidar de ti… no me he acordado de ti… Tú me has querido hacer así de pequeña para tenerme bajo tu manga." Unas duras declaraciones que Cristian admitía lleno de tristeza.

Ahora solo queda por ver el programa de hoy en el que todos los protagonistas se verán las caras de nuevo, muchos de ellos, con sus nuevas vidas ya en marcha.