Pablo ('La isla de las tentaciones') cambia radicalmente de look y las redes lo aplauden

La isla de las tentaciones 2 y sus protagonistas siguen dando muchísimo que hablar aunque su paso por la isla ya esté más que concluido. Después de que Lester dejase sin palabras con su radical e impactante cambio de imagen, pque generó un amplio debate en redes, ahora ha sido Pablo quien ha decidido renovar su look.

El fiel compañero de Rosito ha dejado sin palabras en redes sociales al desvelar que había decidido someterse a un trasplante capilar. Un cambio de look que ha despertado las reacciones de su ex compañeros de villa, como Cristian, ex novio de Melodie que comentaba con mucho sentido del humor: "Mi Pablito se ha puesto flequillazo" o Ángel, el ex de Inma que bromeaba así: "Esperando que salga mi Pablito de la clínica, que le están poniendo la melena de Camarón."

De lo que no cabe duda es de que la noticia ha generado mucho interés y, es que, cabe recordar que Pablo se convirtió en uno de los rostros preferidos de La isla de las tentaciones, despertando todo tipo de simpatías (y memes) tras haber sufrido la infidelidad de Mayka con Óscar en el reality.

"Voy a hacerme el trasplante capilar. A tiempo de raparme siempre estoy. Voy a dejar el móvil en breves, ahora os iré contando todo el proceso", con estas palabras Pablo anunciaba a sus seguidores qué le esperaba durante los siguientes momentos. Unas palabras que han sido muy aplaudidas por el hecho de que el ex concursante normalice esta operación estética que tantas personas tienden a esconder.

Imágenes de Pablo tras su trasplante capilar. / Mediaset España / Mediaset España

Como era de esperar, el vídeo de Pablo despertó la intriga de muchos de sus followers y, por lo que parece, el murciano no tiene ningún tipo de problema en compartir con ellos su experiencia: "Me estáis preguntando mucho. Todavía voy lento y mareándome con la anestesia. Por ahí veis algo ya. Esta noche voy a dedicarla a informarme bien de todo lo que tengo que hacer, del cuidado, de hacerlo bien, no quiero cagarla. Mañana os explicaré y os enseñaré mejor, que sé que tenéis morbo. Tenéis curiosidad, es lógico", explicó el murciano tras su paso por la clínica.

El paso por la clínica de trasplante capilar de Pablo

Tal ha sido el revuelo generado en las redes sociales ante el próximo cambio de imagen de Pablo que ni siquiera la clínica capilar ha querido perdérselo. Con una foto del mítico peluche Rosito esperando en la sala de espera anunciaban tirando de humor (y aprovechando el interés mediático) el tratamiento del DJ: "Hoy Pablo se enfrenta a la hoguera de confrontación más peliaguda. Una hoguera de confrontación que le cambiará la vida. Pablo y su emblemático look se enfrentarán cara a cara en nuestro nuevo quirófano", escribían.

Por si esto fuera poco y haciendo referencia a cómo Rosito terminó entre llamas en La isla de las tentaciones, añadían: "Lo que sí podemos garantizarte es que esta vez Rosito no corre ningún peligro ¿Estáis tan ansiosos como Rosito por ver el resultado?"

¿Causará la nueva imagen de Pablo el mismo efecto que la de Lester? ¡El tiempo lo dirá!