Natalia demuestra que sigue usando la misma talla que en 'OT1'

El 20 aniversario de Operación Triunfo está al llegar y parece que el ambiente nostálgico ya va invadiendo a algunos de los que fueron los concursantes de su primera edición. Al menos, así lo ha debido pensar Natalia, quien se ha puesto al frente de todo un reto que, sin duda, ¡ha superado con éxito!

La que fuera benjamina de su edición ha demostrado que por ella no pasan los años y lo ha hecho recreando la portada del que fuera su primer álbum No soy un ángel, que incluía el gran éxito Vas a volverme loca. Una canción muy probablemente todos los millennials de España sean capaces de cantar de principio a fin aún a día de hoy.

Pues bien, ni corta ni perezosa Natalia se ha vestido con el mismo outfit que lució en la portada y ha sido precisamente por eso por lo que ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta, demostrando que le queda perfectamente casi dos décadas más tarde. “Ayer en mi programa de twitch hicimos un especial de los años 2000 y le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mí primer disco. Este mes de marzo , hace 19 años que publiqué No soy un ángel, nombre que llevaba ese primer disco y 19 años después me he puesto la misma ropa, hasta ese maldito cinturón que fastidió el estreno de Vas a volverme loca jajajaja ¡Gracias mami por guardarlo todo!

En cuanto a qué se refería la artista con eso de que “el cinturón le fastidió el estreno” la respuesta la encontrarás en este vídeo, en el que se aprecia como el complemento se desabrocha en mitad de la actuación. Eso sí, a pesar de todo, Natalia continuó con su puesta en escena como toda una profesional.

Esta fue la primera vez en la que @NataliaOficial_ presentó su primer single "Vas a volverme loca" 🎉❤️ Estamos seguros de que TODOS os sabéis este TEMAZO 🔥



— Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 16, 2021

Reacciones de sus compañeros de 'OT1'

Por supuesto y como era de esperar, tal viaje al pasado ha despertado los comentarios de algunos de sus compañeros de concurso. Como su gran amiga Chenoa, quien exclamaba: "Pero por favor q MARAVILLA", mientras que Geno no cabía en sí de su asombro y le escribía en tono simpático: "Ya te diré lo que pienso en privado!!!!" Otro de los que tampoco ha pasado por alto la publicación de Natalia ha sido Manu Tenorio, quien le lanzaba este piropazo a la cantante: "Es obvio que estás muchísimo mejor ahora". Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante sorprende probándose un modelito del pasado, ya que, ¡en una ocasión se atrevió con su vestido de la Primera Comunión!

Una vez más, los exconcursante de la primera edición de OT han mostrado lo unidos que siguen estando dos décadas más tarde. Algo que también ha quedado más que demostrados con el reciente revés que les ha dado la vida con el triste fallecimiento de Álex Casademunt, a quien recordaron todos juntos.