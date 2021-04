6 datos clave sobre Kurt Cobain: repasamos la vida, música y muerte del líder de Nirvana

Tristemente incluido en la lista del Club de los 27, Kurt Cobain se convirtió de forma muy temprana en uno de los mitos más grandes de la música. El músico es el máximo exponente del grunge, y junto a Nirvana creó un estilo musical que consiguió conectar con el sentimiento de descontento de toda una generación a principios de los años 90. Con Nevermind, su segundo disco, lograron romper todas las expectativas y vender millones de discos, pero lo más importante, consiguieron pasar a la historia como el grupo que popularizó el grunge con canciones tan universales como Smell like teen Spirit.

Precisamente fue su forma de ser, depresiva y triste, la que condujo a Cobain a adentrarse en un mundo de adicciones y sustancias que le llevó a quitarse la vida a muy temprana edad. A pesar de todos los problemas de salud con lo que tuvo que lidiar, es uno de los músicos más talentosos de la historia reciente, y así lo acreditan las muchas generaciones a las que ha marcado y lo sigue haciendo.

¿Cuál era la enfermedad de Kurt Cobain?

El músico se convirtió en leyenda el 5 de abril de 1994, cuando se suicidó con un disparo. Hay muchos mitos alrededor de su muerte, aunque muchas hipótesis apuntan a varios trastornos que Cobain llevaba años arrastrando y que hacían complicada su existencia. Todo comenzó de niño, cuando le diagnosticaron hiperactividad y trastorno de déficit de atención, por lo que desde muy temprana edad comenzó a tomar metilfenidato, un medicamento altamente adictivo. Además, siempre tuvo que lidiar con la depresión, enfermedad que le obligaba a pasar largas temporadas desconectado de la música y de sus compañeros de banda.

Sin embargo, la enfermedad que más aquejaba al líder de Nirvana fue un fuerte dolor de estómago crónico que nunca tuvo un diagnóstico claro. Así lo explicó en una ocasión en la revista Rolling Stone: "Tengo un dolor crónico sin cura en el estómago y durante cinco años quise suicidarme todos los días. Estuve a punto de hacerlo varias veces". Cobain decidió comenzar a tomar heroína para, según decía, eliminar este profundo dolor.

Kurt Cobain, en los MTV Video Music Awars de 1993. / Vinnie Zuffante/Getty Images

¿Qué es de la hija de Kurt Cobain?

Frances Bean Cobain es hija del músico y de la también cantante Courtney Love, que se conocieron durante una gira en 1990 y comenzaron una destructiva relación en la que las drogas tuvieron un papel protagonista. La pareja se casó en Hawaii cuando ella ya estaba embarazada y Nevermind de Nirvana arrasaba en los rankings de discos entre toda una generación de fans del grunge.

En ese contexto, el 18 de agosto de 1992 en Los Angeles, nació Frances Bean. Ahora tiene 28 años, y en muchas ocasiones ha confesado que aún lidia con el suicidio de su padre, que ocurrió solo cuando ella tenía dos años. "No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como me he convertido yo (...) su vida será mucho más feliz sin mí", decía parte de la carta de despedida de su padre.

Frances Bean también se dedica a la música, canta y toca la guitarra, y se define en sus redes sociales como una artista visual, y en algunas exposiciones ha usado un pseudónimo. Ha confesado que también ha tomado drogas en algunas ocasiones y mantiene una relación complicada con su madre. Entre 2014 y 2017 estuvo casada con Isaiah Silva, un músico, pero terminó de forma temprana en divorcio.

¿Quién mató a Kurt Cobain?

El icono del grunge fue encontrado muerto en su casa de Seattle el 5 de abril de 1994 por un electricista llamado Gary Smith, que en ese momento fue a instalar un sistema de seguridad en la casa. Allí se encontró el cuerpo sin vida del músico tres días después de su muerte. Todo apuntaba al suicidio, pero las teorías de los fans pronto empezaron a correr como la pólvora, y apuntaban a teorías de que el músico había sido asesinado y su muerte había sido provocada por su mujer Courtney Love.

La versión oficial de la policía concluyó que la muerte de Cobain había sido un resultado de un suicidio, pero las teorías de la conspiración nunca han dejado de sonar alrededor del suceso. Han pasado casi tres décadas desde la muerte del líder de Nirvana y aún hay muchos que siguen creyendo que hay un trasfondo oscuro detrás de lo ocurrido.

Los detalles sobre documental sobre Kurt Cobain

Si buscamos un documental fiel sobre la vida y la figura del músico, el más acertado es Montage of Heck, un recorrido por su infancia, su debut sexual, su música y sus adicciones que fue autorizado por su familia e incluye mucho material inédito. La clave para el director Brett Morgen fue que la viuda de Cobain le ofreció un enorme tesoro fílmico que hasta entonces era desconocido por el gran público: películas caseras en formato Súper-8, cientos de videos VHS, fragmentos del diario personal del cantante y más de 200 horas de grabaciones caseras.

El documental incluye el retrato de un joven tímido y disfuncional, en el que conocemos detalles familiares como la separación de sus padres, la mala relación con sus hermanastros o sus problemas para relacionarse con chicas en la adolescencia. Montage of Heck está disponible para su alquiler o compra en iTunes y Rakuten TV.

6 datos clave sobre Kurt Cobain: repasamos la vida, música y muerte del líder de Nirvana

¿Cuántos discos ha vendido Nirvana?

Nirvana cuenta con 15 álbumes en total, de los cuales tres han sido álbumes de estudio, cinco de vídeo, cuatro álbumes recopilatorios y tres álbumes en directo. Sin embargo, si solamente tenemos en cuenta sus discos de estudio, estos han vendido alrededor de 66 millones de copias en todo el mundo.

El primero de ellos, Bleach, fue lanzado en 1989, y vendió seis millones de unidades. El segundo disco de estudio de Nirvana fue una enorme sorpresa, marcando un antes y un después en el grunge. En 1991 llegó Nevermind, y rápidamente se convirtió en su disco más exitoso, vendiendo cerca de 35 millones de copias a nivel mundial. Su tercer disco, In Utero, llegó dos años más tarde y llegó a los 15 millones de ventas.

Nirvana, en 1991: Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic. / Paul Bergen/Redferns/Getty Images

¿Qué fue del resto de integrantes de Nirvana?

El grupo de grunge más famoso de la historia se desintegró después de la muerte de Cobain, pero sus integrantes siguieron adelante con sus carreras musicales. El batería de la banda, Dave Grohl, fundó su propio grupo en 1995, Foo Fighters, con el que acaba de publicar su décimo disco gozando de una gran popularidad en el mundo del rock.

Por su parte, el bajista Krist Novoselic también creó sus propias formaciones. Primero tocó en Eyes Adrift y Sweet 75 hasta 2006, momento en el que se unió a la banda punk Flipper. Además de su trabajo como músico, siempre ha trabajado como activista político en Estados Unidos con la creación de un comité llamado JAMPAC, que lucha por la libertad de expresión en la música y contra la censura. Además, ha colaborado en la composición de varias bandas sonoras, como de la película Moulin Rouge.