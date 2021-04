La primera ‘cita’ de Natalia Sánchez en mucho tiempo

Mientras esperamos que Natalia Sánchez y el resto del reparto de Los Serrano nos den la extraordinaria noticia del reencuentro de todos sus protagonistas, la joven actriz madrileña sigue centrándose en sus nuevos papeles y en su familia. Durante meses la hemos visto disfrutar de sus hijos y tras un duro año de pandemia ha tenido su primera 'cita' en mucho tiempo.

"Hacía más de un año que no iba a ningún evento de ningún tipo así que, la primera salida tenía que merecer mucho la pena y ¡así ha sido! Reconozco que ver a tantas personas juntas después de tanto tiempo me impactó un poco, pero, supongo que los sentidos tienen memoria y, a los cinco minutos, ya estaba como si no hubiéramos estado confinados nunca (excepto por la mascarilla, el gel, el test de antígenos y la distancia social, claro..🤷‍♀️😂)" explicaba la intérprete sobre esta escapada al Open de tenis de Barcelona que se celebró en Catalunya este pasado fin de semana.

Una situación que no podría haber sucedido de no haber sido por los superhéroes que pueden con todo: los abuelos. "Gracias, en primer lugar, a mis suegros por cubrirnos esas horas! Qué sería de nosotros sin L@s Abuel@s...🙏🙆‍♀️ Marc Clotet y yo ayer nos sentimos como en una cita romántica, y encima viendo un partidazo de tenis, con lo que nos gusta...❤️🎾Ver jugar a Rafa Nadal siempre es un gusto y si gana ya....¡redoble de tambores! 🥁🤸🎉" explicaba Natalia Sánchez.

Durante mucho tiempo Natalia Sánchez ha seguido escrupulosamente todas las medidas sanitarias y de confinamiento. Como ella, mientras lo hagamos con responsabilidad, la vida continúa y hay que vivir y reencontrarnos con las sensaciones de nuestro pasado. "Gracias #BCNopenBS por hacer el esfuerzo y celebrar esta maravilla de torneo y por extremar las medidas de seguridad para que fuera posible y 100% seguro para tod@s! Y GRACIAS a @lacoste y a su gran equipazo por cuidarnos siempre tantísimo, de verdad, no sé cómo agradecéroslo....Alicia, Ana, Raquel, Jose Miguel...❤️🥰" explicaba la actriz en su perfil oficial de Instagram.

Y adelantándose a los comentarios de las redes sociales (donde ya sabemos cómo funciona el tema de las críticas y el odio), Natalia Sánchez lo ha dejado claro: "Ayer deseé más que nunca poder volver a la normalidad y que podamos disfrutar de estos ratitos sin limitaciones! Pero todo llegará... Hasta entonces dejemos que la ciencia haga su magia y nosotros sigamos cuidándonos como hasta ahora!! PD: Que conste en acta que: 1: nos quitamos la mascarilla para la foto porque estábamos solos y al aire libre y 2: tanto Marc como yo, habíamos dado negativo en un test de antígenos una hora antes❤️☝️🥰 PD2: ¡¡Qué ganas de poder volver a la normalidad, besarnos, estrujarnos, comer beber y compartir sin miedo!!❤️🙏#FelizLunes 💪".