Las respuestas a las preguntas que más se hacen los fans de Queen y Freddie Mercury

La banda británica Queen tiene sus letras escritas en dorado en la historia de la música reciente. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor formaron en 1972 una de las bandas con más proyección de la época, dueños de verdaderos himnos del rock que se corean a coro aún hoy en día. Después de la muerte de su vocalista, en 1991, terminó una época dorada de la agrupación, pero sus miembros han seguido adelante llevando el legado de sus canciones por todo el mundo, y ya están pensando en sacar adelante nuevos temas.

Son muchas las leyendas y mitos creados alrededor de la figura de la banda y sobre todo de su vocalista, el emblemático Freddie Mercury. Por eso, conviene tener claras algunas ideas sobre lo que ocurrió con la banda antes y después de la muerte de su líder.

Queen tras la muerte de Freddie Mercury

Gran parte del talento y de la fuerza de Queen residía en su vocalista. Freddie Mercury fue un gran frontman, uno de los más recordados de la historia, y su talento hizo que fuera conocido en todo el mundo. Falleció a los 45 años en 1991, dejando en el aire la continuidad de la banda y un legado cultural imborrable. Un año después de su fallecimiento, Queen publicó un disco póstumo, Made in Heaven, y músicos de la talla de David Bowie y George Michael se unieron a un concierto especial en Wembley para celebrar un concierto en homenaje.

Tras el fallecimiento de Freddie, el grupo se sumergió en una etapa de profundo silencio. La traumática muerte de su amigo y las dudas sobre el futuro de la banda hicieron que, a pesar de realizar nuevos lanzamientos como recopilatorios o varias canciones inéditas, no volvieran a salir de gira. El pesimismo se apoderó del grupo, y en varias ocasiones, Brian May llegó a decir que no confiaba en volver a llenar estadios, y menos a sustituir la figura de Freddie, tan emblemática y unida para siempre a las canciones que interpretaban.

No fue hasta 2004 cuando volvieron a verse las caras en un escenario, y en 2011 incorporaron al vocalista Adam Lambert para participar con ellos en sus conciertos posteriores. El guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor son los dos miembros de la banda original que continúan, y de hecho han confirmado que están grabando nueva música. El bajista John Deacon se retiró de la vida pública después de la muerte de Mercury, aunque sigue involucrado en el lado comercial de la banda.

Las respuestas a las preguntas que más se hacen los fans de Queen y Freddie Mercury

¿Cómo se llamaba Queen antes de ser Queen?

La historia de Queen comenzó en 1970, pero el germen de la banda británica tuvo lugar dos años antes. Brian May junto a Roger Taylor fundaron la banda Smile en 1968, con Tim Staffell como vocalista. Cuando este último decidió irse de la agrupación para unirse a otra, los otros miembros pensaron de inmediato en Freddie, al que conocían por los estudios que cursaban.

Fue en ese momento, cuando la banda contaba con Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor, cuando pasó a llamarse Queen, como consecuencia de una sugerencia del mismo vocalista. En un primer momento tocaban versiones de otras bandas y artistas, pero también empezaron a componer sus propias canciones. En 1970 se presentaron por primera vez en directo en la ciudad inglesa de Truro. En esos primeros conciertos probaron a varios bajistas diferentes, pero después de conocer a John Deacon en un bar, decidieron integrarlo en la banda de forma definitiva. Los cuatro miembros de Queen se presentaron juntos en 1972. En esa fecha, Freddie Mercury ya había diseñado el famoso logotipo del grupo, inspirándose en los signos del zodiaco de sus miembros, con dos leones, por Deacon y Taylor que son Leo, un cangrejo por May, que es Cáncer, y dos hadas por Mercury, que era Virgo.

Queen, durante la celebración del Rock in Rio de Brasil en 1985: John Deacon, Roger Taylor, Freddie Mercury y Brian May.(Photo by Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images) / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

¿Cómo murió Freddie Mercury y cómo fue su funeral?

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió a la edad de 45 años y la causa oficial de su fallecimiento fue una bronconeumonía complicada por el sida después de pasar los últimos años de su vida sufriendo las consecuencias de esta enfermedad.

Un día antes, el cantante había hecho pública una nota en la que admitía que había contraído el virus: "A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad". Después de este comunicado y de su triste fallecimiento, muchos pusieron nombre a esta enfermedad que tantos estigmas ha causado y que sigue siendo demasiado desconocida.

Sus compañeros de banda siempre han sido respetuosos con la intimidad del artista y han continuado ayudando con la creación de Mercury Phoenix Trust. Los miembros de la banda, junto a Mary Austin, la mujer más importante en la vida de Mercury, aún mantienen esta organización benéfica para luchar contra el sida alrededor del mundo.

Tres días después de su muerte, Freddie Mercury fue incinerado en Londres, en un emotivo funeral al que asistieron todos sus amigos y compañeros de profesión, como Boy George, George Michael y Elton John. Su féretro llegó en un coche fúnebre Rolls-Royce, y después fue transportado a hombros al son de You've got a friend, interpretada por Aretha Franklin.

Freddie Mercury y Mary Austin, en 1986. / Dave Hogan/Getty Images

¿Dónde están las cenizas de Freddie Mercury?

La mujer más importante de la vida de Freddie, Mary Austin, fue la encargada de llevarse la urna con las cenizas del músico, como él había querido en vida. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué pasó con ellas. Austin había organizado el funeral, era su más directa heredera y según el testamento, era la que debía de encargarse de sus restos mortales.

A día de hoy, nadie sabe el lugar en el que descansan las cenizas de Freddie Mercury. En un primer momento se dijo que podían estar en la mansión del músico, en Kensington, debajo de un cerezo en el jardín japonés que tenía. Esta teoría fue después desmentida por Jim Hutton, la última pareja de Mercury.

¿Qué pasó con la fortuna de Freddie Mercury?

El vocalista de Queen conoció a Mary Austin en una tienda de ropa en la que ella trabajaba en 1970. Durante los seis años posteriores, tuvieron una relación. Él siempre la llamó con el nombre de esposa, aunque nunca se casaron. En 1976, Mercury reconoció que era homosexual y su relación amorosa llegó a su fin, pero siguieron manteniendo una gran amistad hasta el final de sus días.

Mary Austin fue la mujer más importante en la vida de Freddie, como él siempre declaró y como se demostró tras la muerte del músico, en 1992. En el testamento, este dejó a Austin su mansión en Garden Lodge, valorada en 22 millones de dólares, la mitad de su millonaria fortuna y lo que es más importante, un gran porcentaje de las ganancias por derechos de autor. Se calcula, por ejemplo, que en 2014 se produjeron más de 54 millones de dólares en ingresos de este tipo, una fortuna para cualquiera.

Ella no fue la única beneficiaria, aunque sí la más importante. A su pareja Jim Hutton se le asignaron 600.000 dólares, igual que para los miembros del servicio de su casa. A sus padres y su hermana, les dejó el 25% de la herencia, al igual que a su hermana.

Freddie Mercury, actuando en directo con Queen en 1975. / Fin Costello/Redferns

¿Quién vive de Queen?

Queen siempre ha sido una enorme fuente de dinero para sus miembros, pero más si cabe desde el estreno de Bohemian Rhapsody, el biopic que revisó la figura de su cantante, del resto de los miembros y que se convirtió en la película biográfica más exitosa del mundo. Gracias a esto pudimos saber que Roger Taylor, Brian May y John Deacon, los tres integrantes vivos de la formación original de Queen, han conseguido una fortuna mayor que la de la reina Isabel II.

Los tres miembros de la banda inglesa suman una fortuna de más de 510 millones de euros. Ellos también cuentan con una parte importante de los derechos de autor de la banda, pues cada una de las canciones están registradas por algunos de ellos. La popularidad del grupo, que no deja de estar siempre de moda, hace que los derechos de la banda no dejen de sucederse y de otorgar dinero a sus integrantes.

¿Por qué se separó Queen?

En 1981, Queen había vivido uno de los años más importantes de su carrera. El grupo había tenido un éxito fulminante con su disco The Game y la gira con la que la presentaron, una de las mayores de su historia. Sin embargo, ese fue también el momento en el que los miembros del grupo comenzaron a plantearse iniciar proyectos en solitario.

A mediados de los 80, la banda ya no disfrutaba de la unión de épocas pasadas. Aún así, el vocalista no fue el primero en abandonar el barco. El batería Roger Taylor se desvinculó de Queen en 1981, antes de que Mercury firmara ese contrato de grabación por su lado y después de que todos tomaran la decisión de tomarse un descanso para explorar otras posibilidades musicales. "Me gusta mucho Queen, pero no quiero terminar siendo parte de un cuarteto. Tengo 37 años y quiero hacer algo diferente, de otra forma me pondré demasiado viejo y estaré en una silla de ruedas", dijo Mercury en una entrevista registrada en el documental de la BBC Days of our lives.

Sin embargo, oficialmente, la banda nunca se separó de forma oficial, y años más tarde volvieron a juntarse. No fue hasta 2004 cuando volvieron a verse las caras en un escenario, y en 2011 incorporaron al vocalista Adam Lambert para participar con ellos en sus conciertos posteriores.

¿Qué hay de verdad sobre Queen en la película Bohemian Rhapsody?

Desde que se estrenó la película, que fue un auténtico éxito entre la audiencia y la crítica, no son pocas las voces que se han alzado para destacar las diferencias que presenta con la realidad, y con la trayectoria de Freddie y del resto de los miembros de la banda. Los productores, entre los que se encuentran Bryan May y Roger Taylor, siempre han afirmado que no se trata de un documental, sino de una película, por lo que, inevitablemente, se han tomado licencias creativas. Estas son las más destacadas:

1. La formación de la banda

En la película, Freddie Mercury se encuentra por primera vez con Brian May y Roger Tayloren 1970, en una presentación de la banda Smile. Al principio, siempre según la película, Mercury no les convencía, pero después dejaron que entrara en la banda. La realidad es que todos se conocieron mientras estudiaban y el cantante entró recomendado por ellos y el antiguo vocalista cuando dejó la formación.

2. El amor de Mary Austin y Jim Hutton

La película muestra como ambos se conocieron en la noche en la que Freddie ingresó en la banda, pero otras biografías dicen que el músico ya era una estrella cuando pasó. También han una discordancia en cuanto a cómo conoció a su pareja Jim Hutton. Se conocieron, por lo que dicen las publicaciones, en un club nocturno, y no en una fiesta en la que él trabajaba como camarero, como se puede ver en la película.

3. Su confesión sobre el sida

Al final de la película, Freddie Mercury se entera de que tiene sida y lo revela a sus compañeros antes del concierto Live Aid, pero no es eso lo que pasó realmente. El vocalista de la banda no supo de su enfermedad hasta 1987, y no lo anunció oficialmente hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte. El Live Aid se celebró en 1985.

4. La discutida separación

Otra de las grandes diferencias entre la ficción y la realidad, es que Queen nunca se separó, como se puede ver en Bohemian Rhapsody. En la película, Mercury firmó un contrato en solitario sin decírselo a sus compañeros de la banda y esto generó tensión en el grupo. Pero lo que sucedió en la vida real es que la banda perdió su entusiasmo en 1983, tras haber estado de gira durante una década. Todos estuvieron de acuerdo en tomarse un descanso y centrarse en sus carreras como solistas.