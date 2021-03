10 claves sobre Freddie Mercury: sus canciones, su película, su muerte y su gran amor

Se puede decir alto y claro que Freddie Mercury es uno de los ídolos musicales más atemporales de tla historia del rock sin miedo a equivocarse. Tan solo hace falta echar la vista atrás en el año en el que se cumplirán tres décadas de su muerte para comprobar el enorme legado artístico dejó de la mano de Brian May, Roger Tylor y John Deacon, sus compañeros de Queen.

¿Cómo se llamaba Freddie Mercury en la vida real?

Nacido en Zanzíbar, Freddie Mercury no fue su nombre de pila, sino su seña de identidad como artista. Su nombre real era Farrokh Bulsara y, poco a poco, fue evolucionando hasta dar como resultado Freddie. En cuanto al sobrenombre Mercury existen varias teorías, aunque muchas apoyan que fue una especia de homenaje a su madre. Farrokh Bulsara se cambió el nombre a Freddie Mercury en el momento en el que la banda fue bautizada como Queen.

Canciones más conocidas de Freddie Mercury

Desde muy joven Freddie Mercury tuvo claro que había nacido para la música y luchó por ello. Hasta que un día la banda Smile se cruzó en su camino y unos aquel entonces desconocidos Brian May y Roger Taylor le pidieron a Freddie que fuera el vocalista del grupo, que posteriormente pasaría a llamarse Queen.

Más allá de las canciones a las que Freddie puso voz como miembro de la banda, son muchos los títulos de grandes éxitos de Queen firmados por el de Zanzíbar tales como el inconfundible e idolatrado Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Good Old-Fashioned Lover Boy, We Are the Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Play the Game o Seven Seas of Rhye. Todas ellas canciones míticas, recordadas a nivel internacional y, aún a día de hoy, de las más escuchadas en plataformas de streaming, como ocurrió con Bohemian Rhapsody, que se proclamó la más escuchada a través de estas vías en el siglo XX con sus 5:55 de duración.

John Deacon, Roger Taylor, Brian May y Freddie Mercury, integrantes de Queen. / Getty Images / Photo by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

Canciones de Freddie Mercury sin Queen

Más allá de su papel como líder Queen, Freddie Mercury también cosechó otros éxitos musicales como el icónico tema Barcelona junto a la soprano Montserrat Caballé, con quien grabó un disco completo. Pero, antes de que eso ocurriera, Freddie hizo un parón en su carrera como parte del cuarteto de rock y grabó el álbum Mr. Bad Guy, que contenía canciones como Living on my own, la más popular de todas, así como I Was Born To Love You o Made in Heaven.

¿Qué pasó con la esposa de Freddie Mercury?

Al contrario de lo que mucha gente piensa Freddie Mercury no se casó con Mary Austin, aunque sí le llegó a pedir matrimonio. Sin embargo, sí que fue el gran amor de su vida (tal y como cantó en Love of my life). “Para mí, fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podrían reemplazar a Mary. Es porque es sencillamente imposible”, declaró el artista en una ocasión.

Porque aunque su noviazgo terminó, Mary Austin estuvo al lado de la vida del cantante hasta el final. Incluso después de que ella rehiciera su vida con otro hombre, con el que sí se casó, y con el que tuvo dos hijos.

A día de hoy, Mary Austin es una de las personas que más secretos conoce sobre la vida de Freddie Mercury y también sobre su fallecimiento. Después de que el músico le dejase una cuantiosa cantidad de su herencia, la británica continúa viviendo en la lujosa mansión de 28 habitaciones en Kensington que el líder de Queen le dejó.

Freddie Mercury y Mary Austin en 1986. / Getty Images / Photo by Dave Hogan/Getty Images

¿Cómo conoció a Jim Hutton?

El otro gran amor de Freddie Mercury fue Jim Hutton, con quien mantuvo un noviazgo de siete años, hasta el fin de los días del artista. Aunque la película Bohemian Rhapsody indique que se conocieron en una fiesta, la primera vez que se vieron fue en un club nocturno y hasta un año después, en 1985, no se volvieron a encontrar, fue entonces cuando iniciaron su relación sentimental.

¿Qué causó la muerte de Freddie Mercury?

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió a la edad de 45 años y la causa oficial de su fallecimiento fue una bronconeumonía complicada por el sida después de pasar los últimos años de su vida sufriendo las consecuencias de esta grave enfermedad.

¿Qué pasó con Queen después de la muerte de Freddie Mercury?

Después de la muerte de Freddie Mercury, fueron muchos los homenajes que se hicieron al vocalista. Uno de los más recordados el que llevó a cabo George Michael quien tocó junto a Queen y definió así la experiencia: "Probablemente fue el momento por el que siento más orgullo de mi carrera. Estaba viviendo una fantasía de mi infancia, cantar una de las canciones de Freddie frente a 80.000 personas. Fue realmente extraño, una mezcla de orgullo increíble y tristeza para mí". Fue precisamente por esta aplaudida actuación que su nombre se barajó como sustituto.

Pero, no fue George Michael quien estuvo cerca de convertirse en la nueva voz de Queen, sino, el británico Robbie Williams. Sin embargo, declinó la oferta y finalmente fue en el año 2011 cuando Adam Lambert se convertiría en el actual vocalista tras haber dejado sin palabras con su participación en American Idol.

Homenajes a Freddie Mercury: ¿qué es Freddie for a day?

Una de las formas más originales que los fans de Freddie Mercury tienen para recordarle desde que murió en noviembre de 1991 es el conocido como Freddie for a day, que se celebra cada año entre el 3 y el 5 de septiembre, este último sería el día del cumpleaños del artista. La celebración consiste en que los admiradores de Mercury de todos los países se vistan como él, para recordarle con sus caracterizaciones más conocidas. Una iniciativa de la organización Mercury Phoenix Trusts Aids Charity, fundada en 1992 para luchar contra el VIH a nivel internacional y a cargo de la cual se encuentran Brian May, Jim Beach, Roger Taylor y Mary Austin.

Freddie Mercury en un concierto en 1982. / Getty Images / Photo by Steve Jennings/WireImage

¿Qué pasó con la herencia de Freddie Mercury?

"Oh Freddie, me dejaste demasiado y demasiado con lo que lidiar también", reconocía Mary Austin, su gran amor y heredera principal en una entrevista a Daily Mail en 2013. No es para menos, ya que, el vocalista nombró a la británica como benefactora de 75% de su fortuna, además de su mansión y otros bienes como un porcentaje de los derechos de todas sus canciones. Precisamente por esto último Mary Austin fue duramente criticada por el resto de miembros de Queen, ya que, esta cláusula ha hecho que tres décadas después continúe embolsándose miles de dólares al año.

'Bohemian Rhapsody': la película de Freddie Mercury

El biopic sobre Freddie Mercury arrasó completamente en el año 2018, reviviendo momentos tan míticos de la carrera del artista como el multitudinario concierto solidario Live Aid. Dirigida por Bryan Singer, cuenta con Rami Malek como protagonista bajo el papel de Mercury. Un reparto que completaron Gwilym Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor y Joseph Mazzello interpretando a John Deacon. Tal fue su éxito que la avalan cuatro Premios Oscar, dos Globos de oro y dos BAFTA.