El duro relato de Jordi Sánchez sobre el Covid-19: “Fui al hospital, me intubaron y desperté 24 días después”

Jordi Sánchez, uno de los personajes más queridos de la serie La que se avecina y del panorama de la interpretación español, fue entrevistado por La Sexta Noche este fin de semana donde dejó una terrible confesión sobre el coronavirus. Hay que recordar que el intérprete se infectó a comienzos de este año y estuvo un mes en la UCI.

Hace ya algunos meses, el actor que ha dado vida durante 12 temporadas a Antonio Recio, confesó que se había contagiado por Covid-19 durante un rodaje en el que hubo un brote. Tras varios días con algunos síntomas no muy graves ("son como una gripe. Yo tampoco tuve mucha fiebre, pero no terminaba de encontrarme bien") decidió seguir el consejo de una amiga sanitaria. Algo que pudo salvarle la vida.

"Me dijo: 'Vete al hospital'. Me mandaron una ambulancia, me miraron y me dijeron: 'Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...'. Ese fue el proceso, así de rápido. Me miraron la saturación y vieron que estaba mal. Llamé a mi casa y cuando me desperté habían pasado 24 días" explicó el intérprete catalán este pasado fin de semana.

Durante ese tiempo, Jordi Sánchez relató que pasó un auténtico infierno: "Pensé que mi hijo estaba muerto. Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no y me puse a llorar. Viví en un mundo paralelo durante 24 días".

Un mensaje que debe seguir calando en la sociedad para conocer de mano la dura experiencia que puede provocar el más mínimo descuido o la falsa sensación de seguridad que dan según qué tipos de test. Estamos cerca de ver la luz al final del tunel pero los casos y las muertes siguen presentes en nuestro día a día.

Y nadie mejor que Jordi Sánchez para explicar lo que puede pasar y las secuelas que puede dejar este virus: "Cuando me despertaron no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro caminaba".