Pillados los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' que aparecerán en 'La última tentación'

La isla de las tentaciones anunció hace algunas semanas que su secuela ya está en marcha. Bajo el nombre La última tentación, este nuevo reality reunirá a protagonistas de las tres ediciones que ya se han emitido del programa independientemente de si su situación sentimental ha cambiado, si siguen con la misma pareja o si van con un nuevo amor.

Lo único que teníamos claro era que las identidades de los participantes dispuestos a repetir su experiencia en la isla debían mantenerse en secreto, una información que parece no haber permanecido mucho tiempo en la confidencialidad. ¿Cómo es posible? Pues nada más y nada menos que porque han pillado a algunos de los exconcursantes de La isla de las tentaciones juntos en el aeropuerto esperando para embarcar rumbo a Santo Domingo.

Una foto desvela los posibles participantes de 'La última tentación'

Por un lado y en grupo, Fani y Christofer, la pareja que protagonizó el mayor drama de la primera edición y que, sorprendentemente, luego retomaron su relación. Pese a que últimamente había rumores de ruptura entre ellos, aparecen juntos en dicha cola, aunque desconocemos si se presentarían al programa como novios o de forma individual. En ese mismo grupo también se puede ver a Marta Peñate, otra de las grandes protagonistas de la segunda edición, y a Marina García, que rompió su relación con Jesús (ahora todo apunta a que son novios de nuevo) tras prendarse completamente de Isaac.

Por si eso fuera poco, en otra fila diferente, también se ha pillado a Andrea Gasca con su nuevo novio. Ella se presentó a La isla de las tentaciones de la mano de Ismael en la primera temporada y, después, participó como tentadora en la segunda, donde comenzó un romance con Cristian, el ex de Melodie.

Isaac y Lucía también están en el aeropuerto, por lo que todo apunta que participarán en #LaUltimaTentacion pic.twitter.com/SxT0f7AJJt — Tweets de tele (@teletuits) June 29, 2021

Para completar el culebrón que se avecina en el programa de Sandra Barneda, Isaac y Lucía, de la tercera edición, han compartido un vídeo en sus stories de Instagram en los que aparecen en el aeropuerto en una actitud muy cariñosa. Cabe recordar que Marina y Lucía rompieron por completo su amistad después de que Isaac pasase de ser la pareja de la gaditana. Todo entremezclado con críticas e indirectas (y directas) de todo tipo en las redes que dan a entender que, de ser ciertos los rumores y confirmarse la presencia de todos ellos en el reality, la tensión está más que garantizada.

Entre el resto de nombres que suenan con fuerza, aunque sobre estos no hay ninguna prueba y las teorías se limitan a suposiciones, las apuestas apuntan a Tony Spina como otro posible participante de La última tentación, tras su romance con Marta y con Mayka (ex de Pablo). Otros de los posibles candidatos serían Lester y Patri, así como Jesús, el ex de Marina (o no tan ex). ¡El salseo está servido!