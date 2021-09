Son las voces femeninas de las canciones que están marcando la actualidad musical de nuestro país. Artistas de estilos totalmente distintos entre sí, desde el pop en estado puro, hasta los ritmos más urbanos pasando por los toques de flamenco, pero todas ellas con un elemento común: se han convertido en las cantantes españolas más importantes de la música actual de nuestro país. Desde nombres como Rosalía, que mueve masas a nivel internacional, hasta artistas revelación como María José Llergo, son las voces del sonido ‘made in Spain’ de toda una generación.

Aitana

En menos de cinco años Aitana se ha convertido en una de las artistas más internacionales de nuestro pop actual. Se dio a conocer en Operación Triunfo y, desde entonces, dos álbumes de estudio (Spoiler y 11 razones), una nominación a artista revelación en los Grammy Latinos (2019) y una enorme lista éxitos musicales le avalan. Un talento musical que muchos han sabido apreciar, de ahí que la cantante sume colaboraciones con artistas de nuestro país tan importantes como David Bisbal, así como varias con artistas de otros países como Katy Perry, Cali y El Dandee, Danna Paola, Eva Luna Montaner o Reik.

Rosalía

Es indiscutible que Rosalía se ha convertido en una estrella mundial de la canción. Su álbum El Mal Querer le llevó a lo más alto de la fama en el año 2019, en el que arrasó en todos los puntos del globo. Un trabajo musical por el que consiguió un Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo que sumó a otros premios como sus anteriormente conseguidos Grammy Latinos. Desde que lanzó su segundo disco (y se encuentra preparando el tercero) no ha estado parada, ni mucho menos y es que, Rosalía no ha dejado de sorprender con diferentes colaboraciones, todas ellas de la mano de artistas internacionales como Billie Eilish, Travis Scott, The Weeknd o, más recientemente, Tokischa.

A nivel musical, la artista ha demostrado la versatilidad de su sonido partiendo de su base de flamenco y, desde hace un tiempo, se encuentra explorando otros géneros más tradicionalmente urbanos. A nivel personal, Rosalía se codea con las celebs más importantes a nivel mundial, como las Kardashian, y estrenándose en eventos como la MET Gala, donde lució su especial mantón de manila.

Ana Mena

Con la trayectoria de una vida entera dedicada a la música Ana Mena es a día de hoy un fenómeno internacional, impulsado por su enorme éxito en Italia. Año tras año, la cantante ha demostrado que el combo italo-español funciona, ¡y mucho! Comenzó siendo una niña en el programa de Menuda Noche de Juan y Medio, luego dio vida a una jovencísima Marisol y después a una de las protagonistas de Vive Cantando. Fue en 2015 cuando lanzó su primer single, No soy como tú crees, una canción puramente pop. A día de hoy, puede presumir de ser una de las artistas españolas más escuchadas de las plataformas gracias a colaboraciones como el súper éxito Una Volta Ancora junto a Fred de Palma.

María José Llergo

Nació en 1994 y su nombre empezó a sonar con fuerza en 2017 gracias a su canción Niña de las Dunas. Después lanzó Me miras pero no me ves, un tema que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales. Su primer disco, Sanación, la ha consagrado como artista, como una con estilo propio y auténtica. Flamenca, no son pocos los que la comparan con Rosalía, por quien asegura sentir una profunda admiración. Si aún no la conoces, quédate con su nombre porque seguro lo vas a escuchar mucho. Lo que seguramente sí te resulte familiar sea su rostro, ya que, se hizo viral gracias al anuncio de una marca de cerveza en el que interactuaba con Lola Flores hablando sobre acentos y “poderío”.

Beatriz Luengo

Es una de las compositoras más reconocidas de la música actual de nuestro país y, además de firmar sus propios éxitos, el último de ellos el recién estrenado Chanteíto pa un ex, Beatriz Luengo también puede presumir de estar detrás de canciones famosísimas de artistas reconocidos en todo el mundo. Es el caso de La Mordidita de Ricky Martin o Madre Tierra de Chayanne.

La conocimos gracias a la serie de televisión Un paso adelante, donde demostró que era una artista 360 cantando, actuando y bailando. Después se marchó a Francia y, tras muchos años de trabajo, consiguió labrarse un hueco en la industria hasta el punto de ganar un Grammy por el disco A quien quiera escuchar de Ricky Martin. Sus letras y su reivindicación del papel de la mujer en el mundo de la música son dos de sus facetas más aplaudidas.

Zahara

Zahara es una de las cantautoras más influyentes de nuestro país. Comenzó a hacer música a los 12 años y, desde entonces, cuenta con nueve álbumes de estudio a sus espaldas, de los cuales los cuatro últimos son autoeditados por su propio sello discográfico. Sin pelos en la lengua, las canciones de esta artista suenan como el testimonio de la generación millennial y en sus letras se encuentra el reflejo de la sociedad. En su último disco, Puta, se enfrenta a todos sus fantasmas del pasado, poniendo en el punto de mira el bullying o los trastornos alimenticios, y les planta cara a golpe de melodías.

Vanesa Martín

A los seis años su padre le regaló su primera guitarra y a partir su afición por la música se volvió imparable. Con siete álbumes a sus espaldas y el reconocimiento de premios como el Odeón a Mejor Artista Femenina en 2019 y la Medalla de Andalucía, Vanesa Martín es una de las voces de nuestros días. Vanesa Martín se ha mostrado absolutamente auténtica y única en su estilo, con un estilo propio inconfundible. Ha cantado al amor, al respeto, a la valentía, a la igualdad…y no siempre lo ha hecho sola, ya que, cuenta con colaboraciones en su trayectoria como las de David DeMaría, Pablo Alborán, Malú, La Mari de Chambao o Kany García, entre otros.

Sus inicios están, como los de tantos nuevos artistas, versionando canciones en YouTube. Tras triunfar en la plataforma, llegó su primer EP en 2015 y poco después, en 2017, su fichaje por Disney para interpretar las canciones de la película La Bella y la Bestia en español. Una artista que no se olvida de poner su alma en todas y cada una de sus canciones, algo que seguro volverá a ocurrir en su nuevo EP Psicotropical, que incluye una colaboración con Miki Núñez.

Bad Gyal

Sin pelos en la lengua y con un estilo propio inconfundible, Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, pasó de ser una chica corriente a ser una de las artistas españolas urbanas más internacionales con el estilo dancehall por bandera y en una de las representantes femeninas de la escena urbana de nuestro país. Empoderamiento femenino desvergonzado y sin tapujos son algunos de los ingredientes básicos de sus canciones, en las que hay mucho autotune y un sonido inconfundible con el que es capaz de hacer bailar a toda una generación, especialmente, a la Generación Z.

Amaia Romero

Amaia Romero se dio a conocer en Operación Triunfo, en la edición de 2017 en la que se proclamó ganadora y en la que también se encontraba Aitana. Además de hacerse con el premio del talent, la cantante fue la representante de España en Eurovisión junto a Alfred García en la edición correspondiente. Con los pies muy en la tierra pese a su juventud, Amaia no se ha dejado arrastrar por modas y expresa su arte tal y como ella misma lo siente, fiel a sí misma. Su primer disco, Pero No Pasa Nada, un álbum con un sonido indie y pop clásico, tiene muchas influencias musicales en diversos grupos españoles de las décadas de los noventa y los 2000 como La Oreja de Van Gogh, así como de cantantes actuales como Zahara.

Lola Indigo

“Mi música es baile. Mi proyecto va directamente unido a la danza, cada canción que escribo está pensada para el movimiento. No tendría sentido sin un grupo de bailarines que lo representen conmigo, por eso no es solo Mimi. Esto es Lola Indigo”, así explicaba ella misma su proyecto en el momento en el que presentó a Lola Indigo. Miriam Doblas, más conocida por su nombre artístico, participó en Fama, ¡a bailar!, pero fue tras su paso por Operación Triunfo cuando su popularidad se disparó, impulsada por el éxito de su single debut Ya no quiero ná. Desde entonces su carrera ha sido imparable y cuenta con dos discos: Akelarre y La Niña, además de con colaboraciones con artistas como Aitana, Danna Paola, Tini, Belinda, María Becerra o Denise Rosenthal.