Leiva y Ximena Sariñana compiten con Justin Quiles por entrar en la lista

Dos éxitos en español aguardan esta semana en la sala de espera de candidatos. De un lado tenemos Histéricos, adelanto de próximo disco de Leiva, Cuando te muerdes el labio. En este tema, el rockero madrileño se hace acompañar de la mexicana Ximena Sariñana. Es una de las estrellas femeninas invitadas del álbum, en el que también participan Natalia Lafourcade, Natalia Lacunza, Zahara, Ely Guerra, Fer Casillas y Tulsa, entre otras.

Con cierto toque nostálgico, y muy fiel al sonido del de Alameda de Osuna, Histéricos nos muestra en su vídeo a Leiva y Ximena caminando por la calle. Sobre el nuevo trabajo, esperada continuación de Nuclear, Leiva ha dicho: “Esta vez acompañado de un montón de amigas artistas a las que quiero y admiro profundamente, y con las que me he ido encontrando por el mundo estos últimos años de giras y viajes. Qué suerte la mía! Ha sido un viajazo muy bestia este disco”. Un lujo que el exPereza pueda regresar a la lista de LOS40, donde siempre ha brillado; pero para que ese retorno se haga efectivo, debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40.

Leiva, Ximena Sariñana - Histéricos

El otro candidato esta semana es un habitual de LOS40 Urban: Justin Quiles. El estadounidnse se postula con Loco, donde colaboran Chimbala y Zion y Lennox. A propósito de esta canción, Quiles explica: "Me presentaron esta idea y me encantó y nos metimos la misma noche en el estudio. Chimbala me dijo que Zion y Lennox también iban a hacer algo similar y me pareció perfecto invitarles. Creo que fue una perfecta combinación para este ritmo y para esta canción".

La trayectoria de Quiles abarca ya cinco años y tres álbumes, por donde han desfilado colaboradores como Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Manuel Turizo, Wisin, Farruko o Rauw Alejandro. Un peso pesado dentro de la música urbana latina, Justin puede ahora estrenarse en la lista de LOS40, donde hasta ahora no había estado. El HT #MiVoto40 es el salvoconducto para que lo logre.

Justin Quiles x Chimbala x Zion & Lennox - Loco (Official Music Video)

¡Suerte a todos!