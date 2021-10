‘MasterChef Celebrity 6’: Críticas a Eduardo Navarrete por su polémica decisión: “Es supervivencia”

La sexta entrega de MasterChef Celebrity 6 ha dejado muchas sorpresas. La doble expulsión llegaba como el giro más inesperado de todo el recorrido que lleva la edición en antena, y por supuesto ha dejado opiniones de todo tipo. En concreto, que los concursantes eliminados no se tenían que haber llevado el delantal negro.

Aunque obviamente hay opiniones de todo tipo, muchos de los comentarios en redes sociales apostaban por asegurar que la expulsión de Miki Nadal resta mucho contenido potencial al programa. Y eso, en contraposición a otros que siguen en concurso, es algo que no ve con buenos ojos cierta parte de la comunidad que comenta el programa en redes. Y uno de los protagonistas es Eduardo Navarrete.

El diseñador se salvó una semana más evitando ir al foso, aunque para eso tuvo que vivir un momento de lo más comentado. Fue tenso y bastante más largo de lo esperado, llegando a ponerse a Pepe Rodríguez en contra:

La prueba de exteriores fue de lo más accidentada, aunque la valoración de los comensales fue bastante positiva. Por ello, el jurado decidió que cada equipo repartiese sus tres respectivos delantales negros a quien considerase merecedor de él. Y esto, aunque provocó voluntarios de lo más inesperados -como Juanma Castaño y Arkano-, también trajo disputas inesperadas.

Fue en el equipo rojo donde más diferencias hubo, donde por ejemplo Belén López se vistió rápidamente con un delantal blanco para evitar ir a la eliminación. A ella no le dijeron nada, pues independientemente del cocinado de esa misma prueba, ya se sacrificó por sus compañeros en el anterior foso. Navarrete, en cambio, mostraba una actitud mucho más reflexiva.

El tercer delantal a repartir en ese equipo recayó voluntariamente en David Bustamante, aunque después de las continuas indirectas del jurado y sus compañeros, Navarrete se dio por aludido. "Yo paso un rato, que lo de ser valiente no sale en el currículum", fue lo primero que respondió el finalista de Maestros de la Costura. Aun así, le pidió el mandil al cantante para llevarlo él tras las peticiones, a lo que se le negó "por honor y por orgullo".

La respuesta de las redes

Por supuesto, los comentarios se empezaron a multiplicar en Twitter, y a cada cual más diferente:

Lo de Navarrete ha estado feo pero oye es supervivencia #MasterChefCelebrity — 𝒜𝒾𝓃𝒽𝑜𝒶 🍂 (@Ainhoadiaz__) October 19, 2021

Menudo morro tiene Eduardo Navarrete poniéndose el delantal blanco cuando Bustamante y Arkano han trabajado el triple que él #MCCelebrity pic.twitter.com/J0Rc5CnAbS — Benavides 🐈 (@Loren_Brime21) October 18, 2021

No lo deja sin que se le pidan todos por que le importa poco que sea el peor, Bustamante le dice que el el negro que si no lo ha querido antes antes na, y Navarrete se ofende, es un egoista mala persona y falto de humildad. Grande Busta, lamentable Navarrete #MCCelebrity — Ernesto Salamanca (@ErnestoSalama11) October 18, 2021

Aunque está claro que no se puede saber con exactitud quién lleva la razón, lo único cierto es que él se quedó bien agusto. "Me puedes decir lo que te dé la real gana, le he dicho que me lo dé, y no me lo da", replicó hacia el jurado.