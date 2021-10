Nicki Nicole y Rauw Alejandro estrenan ‘Sabe’, su esperada colaboración: vídeo aquí

Los fans de Nicki Nicole están de enhorabuena. Su artista favorita está a punto de dar vida a su segundo álbum de estudio Parte De Mí. En concreto será el 28 de octubre cuando podamos escucharlo.

Pero la argentina se ha encargado de ir presentándonos adelantos de su nuevo repertorio para calentar motores y llegar al día del estreno con las letras aprendidas. Esta vez llega con Sabe, su tan esperada colaboración con Rauw Alejandro que tanto revolucionó a sus fans tras el anuncio del tracklist del disco.

La letra de Sabe representa una ruptura en la que dos personas se siguen amando pero saben que no está destinados para estar juntos debido a las circunstancias. "Me gustaría tenerte, frecuente, pero ahora el amor no pasa por mi mente", dicen algunos de sus versos.

Pero eso no es todo. Este tema de sonidos urbanos llega acompañado de un videoclip que ha arrasado en Youtube. En él, ambos artistas interpretan el tema a cámara en diversos escenarios. Además, Nicki está acompañada de un grupo de bailarines con el que lo da todo al ritmo de la canción. Por su parte, y como no podía ser de otra manera, el baile tampoco podía faltar en las escenas del puertorriqueño, por lo que se deja llevar y nos sorprende con algunos de sus movimientos tan característicos.

El lanzamiento ha tenido una gran acogida entre sus fans. En tan solo unas horas está a punto de alcanzar el millón de reproducciones. Todos apuntan a que va a ser un hit, aunque tendremos que esperar a escuchar el resto de canciones de su disco para comprobarlo.

Lo que es evidente es que esta unión era una de las más esperadas por sus fans. Parte De Mí presenta una nueva etapa de Nicki, de la que ya hemos escuchado temas como su single homónimo, Pensamos con Mon Laferte, Verte con Dread Mar I y Bizarrap, Colocao, Toa La Vida con Mora, Me Has Dejado con Delaossa y Mala Vida. Aún quedan por escuchar Darling, Si Vos Me Lo Pedís, LL (Interludio), Perdido, Dangerous con Trueno y Bizarrap, Baby, Tengo To con Ptazeta y Snow Tha Product y Dame con Tiago PZK.

Y tú, ¿estás listo para escuchar el nuevo proyecto de Nicki Nicole? ¡Se avecina nueva banda sonora!