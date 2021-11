Dua Lipa, en Vanity Fair: “La gente me decía que no merecía lo que tenía”

Ser una estrella de fama internacional tiene muchos beneficios (la fama, el dinero, el glamour...) pero también lleva aparejados inconvenientes de los que cada vez los artistas hablan más abiertamente. La última en hacerlo ha sido Dua Lipa que ha repasado en una entrevista con Vanity Fair la toxicidad que también sufren los artistas de talla mundial.

Y no es que las palabras de la inglesa hagan referencia a sus orígenes sino a su situación cuando ya se había convertido en una referencia de la música tras su primer álbum y estaba preparando su continuación: Future nostalgia.

La londinense ha recordado cómo fue el complicado proceso de creación de ese trabajo: "Me encantó sumergirme en algo que parecía contar una historia. Me ha gustado mucho la idea de que Future Nostalgia formara un mundo propio. Pensé: 'Bueno, esto no tiene nada que ver con otras canciones mías que la gente ha escuchado' Había mucha presión. La gente me decía que yo no era lo bastante buena o que no merecía lo que tenía, cosas así... Y pensé: 'Muy bien, voy a pasar de todo. Me voy a centrar en crear este disco tal como quiero que sea. Me voy a dedicar a llegar a lo más alto en todo lo que hago'".

Una toxicidad a la que la británica ha querido darle la vuelta convirtiendo la negatividad en positividad: "A medida que me voy haciendo más conocida, sobre todo en Internet, siento que debo emplear esta posición para hacer algo mejor que publicar fotos bonitas o algo así".

Porque de lo contrario, y ya lo han confesado varias artistas, la salud mental puede correr peligro: "Una cosa es que la gente sea mala contigo y que sepas que lo has hecho lo mejor posible. Pero otra es que la gente sea mala y que tú sepas que no has podido darlo todo porque te has sobrecargado al querer hacerlo todo a la vez".

"A lo que aspiras es a mostrar que lo tuyo no es algo pasajero, un único disco, una única canción de éxito o algo así. En el segundo álbum quería cerciorarme de que iba a tener el control al crear la música, y que después iba a ensayar. Para que, al subirme al escenario, todo sea extraordinario. Para demostrarle a la gente que puedo hacerlo y que mi carrera va para largo" confesaba la artista en este extenso reportaje en la publicación en la que también intervienen voces como Kylie Minogue o Elton John hablando de la importancia de una figura como es la de Dua Lipa

Los orígenes de Dua Lipa

Y si para Future Nostalgia, la cantante tuvo que pasar el pequeño calvario de las críticas y los deseos de que se la pegara, en sus orígenes la cosa no fue más sencilla. "Me dedicaba a lanzar temas, esperando que cada uno tuviera un poco más de repercusión que el anterior. Pasito a pasito. Solo un poco más que los anteriores. Que llegaran a un par más de personas. Lograr agotar las entradas de otro concierto o que las salas se llenasen un poquito más".

Unos inicios complicados pero que asentaron las bases de lo que hoy es Dua Lipa: "Yo no dejaba de repetir: 'Soy así y no estoy prefabricada'. Pero hace falta mucha evolución, tiempo, esfuerzo, cosas así, para llegar al punto en el que la gente te dice: 'Vale, te creo'".

Un extremo que ha confirmado su manager Ben Mawson: "Cuando Dua entró en la sala, no tenía mucha música que mostrar, pero lo que me atrajo de ella fue su personalidad. No sabía muy bien lo que quería en cuanto a los detalles, pero la idea general la tenía muy clara, y la ambición también".

Una ambición que explotó con su segundo disco de estudio: "Dua había estado esperando este momento. La música era animada y alegre, de modo que pensamos que igual el mundo necesitaba algo así".

Y la música no se detiene porque según recoge VF los planes de Dua Lipa incluyen "dos discos y dos giras más a lo largo de los próximos años"