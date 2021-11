On my way, la preciosa balada que Jennifer Lopez ha estrenado en los American Music Awards 2021

El regreso al cine de Jennifer Lopez se está demorando más de lo esperado. La cantante y actriz tenía previsto estrenar su nueva comedia romántica en San Valentín de 2020 pero la pandemia trastocó todos sus planes. La película, Marry me, que supondrá además el debut de Maluma en la gran pantalla, llegará al cine dos años después de lo previsto y ya ha empezado a dar sus primeros pasos. Porque J Lo ha presentado la canción On my way que ha compuesto para la banda sonora.

Lo ha hecho con una espectacular e íntima actuación en los American Music Awards 2021. Una interpretación memorable de una preciosa balada que marcará el estreno de la cinta y que no será la única vez que escuchemos cantar en directo.

On my way se aleja de las últimas composiciones de la diva del Bronx aunque en sus inicios era más frecuente que sorprendiera a sus seguidores con canciones románticas que poco a poco fueron dando paso a los sonidos latinos y urbanos.

JLo ofreció una lección sobre el escenario de la ceremonia de entrega de los American Music Awards 2021 con un look espectacular. Un vestido vaporoso en tonos pasteles y una orquesta que le daba a la interpretación toda la epicidad que una gala como esa merecía.

¡Por fin la espera ha acabado! Ha pasado más de un año desde que se anunció que Jennifer Lopez y Maluma iban a protagonizar una nueva película: Marry Me. Como ya os he contado se ha retrasado su estreno hasta en dos ocasiones pero tras el estreno del primer tráiler y de la canción creada por JLo, la promoción ya es imparable.

Jennifer Lopez vuelve a las pantallas casi 3 años después de su nominación a mejor actriz de reparto en los Globos de Oro con el filme Estafadoras de Wall Street (2019). Ahora, la veremos más romántica que nunca y vestida de novia.

Marry Me ha sido dirigido por Kat Coiro, conocida por crear series como Modern Family o Shameless, y se ambienta en la ciudad de Nueva York. Asimismo, cuenta en su reparto con grandes estrellas: Owen Wilson, John Bradley, Sarah Silverman y Jimmy Fallon, entre otros. Kat Valdez (Jennifer Lopez) es una superestrella de la música que sufrirá un desengaño justo antes de un show que la impulsa a hacer la locura de casarse con un completo desconocido en uno de sus conciertos.