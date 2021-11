Can Yaman 'se desnuda' como nunca en su último proyecto

Can Yaman es uno de los actores turcos más conocidos en nuestro país, al menos uno de los primeros que causó furor en el inicio del (imparable) fenómeno de las telenovelas turcas en España. Su atractivo físico hizo de él uno de los galanes otomanos por excelencia y, desde que saltó a la fama con Pájaro Soñador su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro de nuestras fronteras.

El actor acaba de cumplir 32 años y parece que también de estrenar soltería tras supuestamente haber roto con la reportera deportiva italiana Diletta Leotta. Un momento que le ha parecido perfecto para embarcarse en nuevas aventuras profesionales como el lanzamiento de su propio perfume, que ya promocionó hace unos meses luciendo abdominales.

El libro de Can Yaman, una autobiografía ‘íntima y privada’

Pero eso no es todo. Can Yaman ha anunciado su primer libro, nada más y nada menos que una autobiografía llamada Sembra strano anche a me, que en español se traduciría como A mí también me parece raro y que está escrita originalmente en castellano. Un libro que promete muchos salseos por parte del actor turco, sobre todo a juzgar por cómo lo ha presentado él mismo en sus redes sociales: "Por primera vez he decidido hablarte de mí. Todo el camino, sin filtros. Te quiero contar mi verdad. Mi libro, el 30 de noviembre en las librerías, ya se puede reservar en las tiendas 'online'". Todo acompañado por un vídeo con el que seguramente ha levantado pasiones.

Por si las palabras de Can Yaman no eran suficientes para darse cuenta de que el libro va a aportar datos reveladores sobre él, la editorial ha añadido estas palabras sobre la autobiografía: "¿Quién es él en realidad? ¿Qué se esconde detrás de sus ojos magnéticos y su talento impecable? Por primera vez, Can decide desnudarse en una autobiografía íntima y privada. Rebobinando el hilo de los recuerdos, se remonta a los lejanos días de la infancia y los tumultuosos días de la juventud para contar todo lo que sucedió antes de ser famoso. Y continúan explicando sobre qué se van a poder encontrar sus fans en el interior: "Su vínculo con la familia y las dificultades económicas, los años de estudio y su relación con las mujeres: una historia que no teme revelar el claroscuro de una vida extraordinaria y complicada al mismo tiempo. Un retrato inédito, verdadero y sorprendente que cuenta la historia de un hombre y no los éxitos de una estrella"

Nuevos proyectos de Can Yaman

Sin dejar a un lado su faceta como estrella de las telenovelas turcas, Atresmedia ya calienta motores para la nueva serie de Can Yaman: El hombre equivocado, una producción que llegará a Nova el jueves 25 de noviembre a partir de las 22:30 horas y cuyos dos primeros episodios ya están disponibles en Atresplayer Premium. La serie es una comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel, que ya habían coincidido en Dolunay.