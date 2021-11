Kit Harington tiene un plan para cuando su hijo le pregunte por las escenas de sexo de 'Juego de Tronos'

Para muchos fans de Juego de Tronos, Kit Harington siempre será en parte recordado como Jon Snow o Jon Nieve, uno de los personajes preferidos de la serie y uno de los que más corazones rompió. Aunque, si hubo una conquista especial que el bastardo de la casa Stark llevó más allá de la pantalla fue la de la actriz Rose Leslie, que interpretaba a Ygritte.

Con mucha discreción, la pareja comenzó a vivir un romance en la vida real. Se casaron y, al poco, tiempo tuvieron un bebé que, actualmente tiene unos 9 meses de edad. Teniendo en cuenta que el actor hizo su primera escena subida de tono de Juego de Tronos en compañía de la que a día de hoy es su esposa, un periodista de EI ha querido saber cómo reaccionará en el momento en el que su hijo tenga edad de ver la serie que encumbró a su padre y vea esas escenas en las que, a sus ojos, sean papá y mamá practicando sexo. De hecho, cabe recordar que (pese al frío que rodeaba la estampa) Kit Harington y Rose Leslie supieron cómo subir la temperatura al otro lado del muro y protagonizaron una de las escenas más recordadas y más subidas de tono (pese a la mucha competencia que había en todas las temporadas) de la mítica serie.

¿Qué hará Kit Harington cuando su hijo vea 'Juego de Tronos'?

Tirando de mucho sentido del humor, Kit Harington parece tener todo bajo control, aunque ha dicho que de momento y teniendo en cuenta la edad del bebé nos es algo que le preocupe a día de hoy. El actor, ha respondido sin dudarlo: "Mmm le diré algo como, mira, quiero decir, ya puedes estar agradecido de que pasó porque de otra forma tú no estarías aquí”. Sin dejar de sonreír ha añadido: "Así que eso será todo. Me pondré en plan, '¿no te gusta verlo? Bueno, pues mala suerte'.

Kit Harington y Rose Leslie / Getty Images / Photo by Mike Coppola/Getty Images

Y es que parece que el que fuera Jon Nieve tiene otras muchas preocupaciones relacionadas con el bebé antes de que llegue ese momento: "Estoy pasando por algo ahora mismo y es que me he pasado, semanas dándole de comer, mimándolo, cuidándolo… Y entonces me tengo que montar en un avión, y ahora me cuidan y me miman a mí. ¡Así que estoy viviendo el sueño ahora mismo!", ha bromeado el intérprete cuando le han preguntado por cómo está llevando su reciente paternidad.

El actor se encuentra de avión en avión (y parece que viviendo un poco de tranquilidad) porque está en plena promoción de Eternals, la primera película de Marvel en la que trabaja y en la que comparte reparto con actores como Richard Madden (con quien ya trabajó en Juego de Tronos), Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan o Harry Styles, nada más y nada menos.