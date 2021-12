Los mejores villancicos y canciones de Navidad en español para despedir 2021 y recibir 2022

¡Ya es Navidad! Este 2021, al contrario de lo que esperábamos hace solo unas semanas, la Navidad llega con todos los ojos puestos en el coronavirus. Sin embargo, tal y como hicimos el año pasado, debemos sobreponernos a las adversidades y tratar de disfrutar, siempre con precaución, de las fiestas más familiares del año. ¿Y qué mejor que hacerlo con música?

La música es capaz de acompañarnos y alegrarnos el alma tanto si estamos solos, acompañados únicamente con nuestros familiares más cercanos o en una gran reunión a la que no ha querido faltar ni uno solo de los primos. Por eso, desde LOS40.com te recomendamos esta lista de canciones de Navidad y villancicos en español que serán capaces de animar cualquier reunión en estas fechas. ¡Te advertimos de que aquí no encontrarás ningún clásico que, al menos, no esté reconvertido! ¡En este listado solo hay hits capaces de hacerte bailar con el espíritu de la Navidad!

¡Si prefieres los villancicos en inglés, también puedes encontrarlos aquí!

1. Navidad contigo de Ana Mena, Jean & Alex

Ana Mena, Jean & Alex - Navidad contigo (Official Video)

La artista malagueña Ana Mena se ha atrevido este 2021 a lanzar un villancico que está a medio camino entre una canción de Navidad y una de amor con sonidos pop y R&B. Lo firma junto a los hermanos puertorriqueños Jean & Alex, quienes añaden un alto toque de sensualidad a la mezcla.

2. Blanca Navidad de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh - Blanca Navidad (Amazon Original [Video Oficial])

Aunque se trata de una versión del clásico villancico Blanca Navidad, La Oreja de Van Gogh ha querido este 2021 darle un aire fresco y mucho más rock a esta canción típica de la Navidad. Le han dado, según ellos mismos han explicado a LOS40.com, un aire Green Day.

3. Propósitos de año nuevo de El Kanka

El Kanka - Propósitos de año nuevo

Aunque esto no es un villancico, sí es una canción de Navidad. El pasado 11 de diciembre de 2021 El Kanka lanzó Propósitos de año nuevo como adelanto de su quinto disco de estudio y la verdad es que es una delicia muy oportuna para este momento del año. Con esta canción el artista malagueño plantea una divertida lista de propósitos para el nuevo año que nada tiene que ver con las convencionales.

4. Muñecos de nieve de David Rees

David Rees - Muñecos de nieve

Con una estampa digna de Filomena David Rees ha publicado este 2021 un divertido villancico con ritmos pop titulado Muñecos de Nieve con el que es difícil aguantarse las ganas de bailar.

5. Será Navidad de Blas Cantó

Blas Cantó - Será Navidad (Audio Oficial)

Blas Cantó también tiene su propio villancico. El cantante murciano publicó hace unos años Será Navidad, una canción ideal para cualquier playlist de esta época tan especial. Su villancico es un tema con tintes melancólicos pero llena de energía. Cantó lanza con él un mensaje muy claro: solo será Navidad si estamos juntos.

6. Ya es Navidad de Nil Moliner

Ya es Navidad (feat. Nil Moliner)

El cantante Nil Moliner, como parte de una campaña promocional de Freixenet, lanzó en la Navidad de 2019 un villancico muy animado titulado Ya es Navidad. Como en esta lista vamos con una de cal y otra de arena, después de la melancolía de Blas Cantó es la hora de bailar con Nil Moliner.

7. Siempre es Navidad junto a ti de Edurne

Edurne - Siempre es Navidad junto a ti

En 2020 Edurne se atrevió con su primer villancico para alegrarnos la Navidad. La artista madrileña publicó una canción que entremezcla el romanticismo con los tintes clásicos de las canciones navideñas que nos llena de buen rollo y energía cada vez que la escuchamos.

8. Alegría, alegría de Manu Tenorio y Roberto Leal

Villancico Alegría, Alegría (Flamenco) | Manu Tenorio y Roberto Leal

Aunque este villancico tiene unos añitos más, creemos que merece la pena incluirlo en este listado. ¿A quién no le alegra el corazón ver cantar juntos a Manu Tenorio y Roberto Leal?

9. Brillará de Diana Navarro

Diana Navarro - Brillará (Villancico)

La cantante Diana Navarro lanzó en 2020 villancico titulado Brillará. Esta canción tiene tintes de soul y gospel y su videolclip está rodado en la famosa calle Larios de Málaga. ¿No os encanta?

10. Santa Claus is Comin' To Town de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra - Santa Claus Is Comin’ To Town (Feliz Navidad Vol. I)

Aunque esta canción no es estrictamente en español creemos que merece la pena incluirla porque es 100% pegadiza. El pasado 2020 Sebastián Yatra lanzó Sata Claus is Comin' to town y triunfó. ¿Nos resistiremos este 2021 a volverlo a escuchar en bucle? ¡Nosotros no!

¿Conoces algún villancico más en español que merezca estar en esta lista? ¡Te leemos en las redes!