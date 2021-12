Conoce a Sara Deop, la candidata a ir a Eurovisión 2022 con ‘Make You Say’

Sara Deop es una de las candidatas a ganarse su pase al Festival de la Canción de Eurovisión en 2022. Participa en el Beniform Fest, que es el concurso antesala en el que se decidirá quién representará a España finalmente en el festival.

Pero, ¿quién es esta joven artista que ya tiene conquistadas a miles de personas en nuestro país? Procedente de Palma de Mallorca, Sara cuenta con un estilo musical diverso y de lo más hipnotizante. Con tan solo 18 años, se ha convertido en una de las protagonistas del Benidorm Fest, un hecho que sin duda ha marcado su carrera de por vida.

Muchos la escucharon en el programa de La Voz Kids 3, en el que participó en 2017 y acabó siendo finalista. Además, es nieta de un famoso locutor deportivo y político colombiano, Édgar José Perea Arias, al que muchos conocen como El Campeón.

A lo largo de su trayectoria ha publicado diversos temas, como Zero Drama y Bye Bye, en el que presenta unos sonidos R&B y pop de lo más hipnotizantes.

Make You Say, su apuesta para el Benidorm Fest

RTVE ha hecho pública la lista de las canciones que se presentarán en Benidorm este año. Entre ellas se encuentra Make You Say de nuestra protagonista.

Haz click aquí para escuchar Make You Say de Sara Deop.

La canción llega con unos ritmos de pop urbano y elementos de lo más pegadizos. No es de extrañar teniendo en cuenta que ha sido compuesta por autores que han trabajado con otros artistas de la talla de Dua Lipa, The Saturdays y Little Mix. Ellos son Leroy Sánchez, Kamille y Goldfingers.

El primero de ellos es un conocido cantautor español que dio el salto al mercado internacional, trabajando así con artistas referentes de la industria. La segunda es una cantante, compositora y productora británica. Del mismo modo, cuenta con trabajos notables en su carrera. Goldfingers son un dúo de compositores suecos, que ganaron dos Grammy y cuatro nominaciones. Han trabajado con el equipo de uno de los compositores y creadores de hits más emblemáticos: Max Martin.

Con este equipo por detrás, el sonido de Make You Say es completamente internacional, por lo que tiene muchos puntos de ser una de las apuestas favoritas del Beniform Fest.

