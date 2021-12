¿Quién es Blanca Paloma? Te presentamos a la candidata a ir a Eurovisión y a su canción 'Secreto de agua'

Blanca Paloma es una de las 14 artistas que participarán a finales del próximo mes de enero en el Benidorm Fest 2022 para tratar de representar a España en el Festival de Eurovisión que el próximo año se celebrará en Italia con la canción Secreto de Agua, un tema que formó parte de de la serie documental Lucía en la Telaraña.

Blanca Paloma es una ilicitana que, después de estudiar la carrera de Bellas Artes en distintas universidades de nuestro país, se afincó en Madrid, donde ha trabajado como escenógrafa y vestuarista de teatro mientras se mantenía ligada a la música gracias a sus grupos De mar a mar y Aflkay.

Sin embargo, la artista no había grabado ninguna canción de estudio hasta este 2021, cuando se unió a RTVE para poner parte de la banda sonora a la serie documental que indaga sobre el crímen sin resolver que acabó en 2008 con la vida de Lucía Garrido, Lucía en la telaraña, de la mano de la canción Secretos de agua, un tema que compuso junto a Antón Serrats, Tomás Vigós y Pablo Serrano.



Cantará Secreto de agua para intentar ir a Eurovisión



Blanca Paloma llevará esta misma canción al Festival de Benidorm de 2022. "Ha sido un proceso creativo muy inspirador que ha dado como resultado una canción luminosa que anuncia la liberación del misterio, de una historia sombría", ha explicado Blanca Paloma a RTVE sobre su propuesta para Eurovisión 2022.

BLANCA PALOMA - SECRETO DE AGUA

Secretos de agua, a la que la propia Blanca Paloma ha calificado como "himno", recoge la esencia del flamenco y mezcla sonoridades electrónicas. Es, según su creadora, "un quejido que emerge de lo más hondo para desvelar la verdad". "Como dice el estribillo '¡p'a que to' el mundo la vea!", recalca la artista.

La letra de Secreto de Agua de Blanca Paloma



Ya se oye,

ya se oye el secreto de agua

ya vuela el azahar

ya se siente

se siente el viento de luz

ya se oye el secreto de agua



Ya suspira

ya suspira la paloma

ya suena su cantar

ya no habrá quien lo detenga

su canto al volar

que 'to el mundo lo vea

ya vuela su cantar



Ya se oye

ya se oye el secreto de agua

Ya vuela el azahar



Ya no habrá quien lo detenga

su canto al volar

que 'to el mundo lo vea

muy alto al volar

Ya no habrá quien lo detenga

su canto al volar

se dormirán las fieras

ya vuela el azahar