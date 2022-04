‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, censurada en Arabia Saudí por tener un personaje LGTB

Con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura prevista para estrenarse en apenas unas semanas, empiezan a llegar noticias sobre ella. Eso sí, no son nada agradables: la película ha sido censurada en Arabia Saudí, por lo que los fans marvelitas de ese país no podrán disfrutar de su estreno como el resto del mundo.

El motivo pasa porque la trama incluye a un personaje LGTB, según se venía rumoreando en las redes desde el viernes y The Hollywood Reporter ha confirmado en exclusiva. Según el medio estadounidense, el personaje de America Chávez -a la que interpreta Xochitl Gomez- se ceñirá a lo mostrado en los cómics y será lesbiana. Algo que no es legal en Arabia, por lo que los censores no han permitido el estreno de la inminente nueva aventura de Marvel Studios.

La venta anticipada de entradas se ha retirado de las páginas web de los cines del país mencionado, así como de Kuwait y Qatar. En los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, se mantiene; por lo que se entiende que se podría llegar a estrenar allí.

Parece que Marvel no se echará atrás con esta medida, algo que Warner sí hizo con Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore. En ella, se muestran diálogos que hace referencias explícitas al romance que J.K. Rowling confirmó hace años. Aunque solo cortaron 6 segundos, en ellos se encontraban alusiones directas a la relación y los sentimientos de amor que sentía Dumbledore por Gellert Grindelwald.

No es la primera vez que Marvel se enfrenta algo así: precisamente una de sus anteriores películas, Eternals, también pasó por lo mismo. En ella, uno de los miembros del grupo de héroes era gay, y en el momento de abandonar su casa para la gran batalla, le da un beso a su marido que se convirtió en el primera escena explícitamente LGTB de toda la filmografía del MCU.

A pesar del veto que sufrió, Eternals acabó consiguiendo una recaudación de cientos de dólares. Si se compara la expectación generada por la esperadísima secuela de Doctor Strange con otros estrenos de Marvel, queda claro que no necesita ese estreno para seguir haciendo historia del cine.

No es descabellado pensar que la película se podría colocar entre las más taquilleras de todas las que lleva estrenadas, sobre todo por los rumores que está despertando y todos los personajes que podría traer de vuelta. Spider-Man: No Way Home generó la misma nostalgia, y acabó colocándose como la sexta película más taquillera de la historia.

Ahora, solo queda esperar al estreno que continúa la historia en solitario del héroe que conocimos por primera vez en la gran pantalla en 2016, y que ahora protagonizará un evento que seguro cambiará para siempre el futuro argumental de Marvel.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena el 6 de mayo.