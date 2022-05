El impresionante bikini de Cristina Pedroche que deja ver su perfecto cuerpo

Cristina Pedroche tiene un físico de infarto. Le dedica mucho esfuerzo: yoga, running, entrenamiento de fuerza. La presentadora ha pasado este fin de semana en Canarias donde presenta la nueva edición del concurso Love Island que se emite en el canal Neox de Antena 3.

Hemos podido ver a Pedroche con vestidos muy veraniegos y bikinis que dejaban ver su perfecto abdomen trabajado en el gimnasio. Sin perder su sonrisa y espontaneidad, la presentadora ha subido varias fotos como hace habitualmente a su Instagram y no duda en publicar alguna en las que incluso sale con mala cara o haciendo bromas.

Los numerosos fans de Pedroche han alabado el cuerpazo que muestra en las imágenes e incluso le han dicho que no sale mal en ninguna foto. "Divina, espectaular, menudos abdominales", son algunos de los piropos que han dejado a Pedroche en su red social.

Por su parte, su pareja el famoso chef Dabiz Muñoz, ha publicado una cariñosa foto con su chica en la que nuevamente su bikini realza su espectacular figura. El texto que ha escrito el cocinero no puede gustarnos más. Denota el amor y admiración que tiene por ella: "No te puedo querer más ni admirar más Pedrito. Me gustas, me diviertes, me sorprendes, me enseñas, me inspiras…"

La foto que ha subido su chico es una de hace algunos años pero Pedroche está igual o mejor. Y ellos más enamorados cada día que pasa. Como dicen sus seguidores: "Eso es amor".

La pareja Pedroche-Muñoz es una de las más estables del panorama. Ambos están muy dedicados a sus carreras profesionales. Dabiz ha abierto recientemente un nuevo restaurante italiano en Madrid y continua cosechando éxitos con su reconocido Diverxo. Cristina presenta ahora el reality en Canarias, Zapeando y es presidenta de la empresa de su marido XO.