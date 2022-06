¿Cuándo se estrena ‘Doctor Strange 2’ en Disney+ España?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya es una de las grandes películas-evento de este 2022. La nueva aventura del personaje encarnado por Benedict Cumberbatch se las verá en este nuevo Multiverso que planea Marvel Studios, donde todo es posible. Y aunque es un título que debe verse en pantalla -muy- grande, habrá mucha gente que se pregunte cuándo volver a verla desde la comodidad de sus casas.

Desde que abrió Disney+, la primera película que hizo a Marvel volver al cine fue Viuda Negra. La demoradísima película en solitario de la superheroína interpretada por Scarlett Johansson llegó en condiciones especiales, pues la delicada situación de pandemia hizo que la factoría se las ingeniase para sacarla directamente en su plataforma con coste adicional. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos repitió el mismo procedimiento.



Sin embargo, Eternals fue directa a las salas, dejando la idea del estreno simultáneo en algo anecdótico -y menos mal, pues les acabó costando una indemnización de unos 40 millones de dólares-. Meses después, acabaron a disposición de los suscriptores de Disney+ sin ningún tipo de coste adicional. Esto sucederá también con la secuela de Doctor Strange, pero, ¿cuándo?

Se ha filtrado una supuesta fecha del estreno de la película en Disney+ (y sí, también en la plataforma de España). Se trata del 22 de junio, aunque tendremos que esperar una confirmación oficial, ya que de momento se trata de un rumor.



Obviando que Spider-Man: No Way Home no pasará por la plataforma -aunque pertenezca al MCU, la firma Sony, por lo que seguirá la estela de sus predecesoras y se mantendrá fuera-, si se atiende a los demás estrenos todos oscilan entre los dos y casi tres meses hasta que se pone al alcance de cualquier perfil de Disney+. Aunque cada uno varió en un puñado de días, se puede hacer una estimación directa de cuándo se estrenará Doctor Strange 2 a partir de lo que tardaron los tres estrenos anteriores.

Si se habla de Viuda Negra, se estrenó el 9 de julio de 2021 en cines -y con una tarifa adicional en la plataforma-, y no fue hasta el 6 de octubre del mismo año cuando se liberó y se puso al alcance de todos los usuarios. Si se cuenta, los que quisieron volver a ver la película de manera gratuita en Disney+ tuvieron que esperar 89 días, o lo que es lo mismo, 2 meses y 27 días.

En cuanto a Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la espera se acortó. También se pudo ver en la plataforma desde el día de su estreno -con su correspondiente tarifa adicional- el 3 de septiembre de 2021, aunque pasó a estar disponible para todos los suscriptores 70 días después. Fue el 12 de noviembre de 2021, es decir, 2 meses y 9 días.

Eternals, que fue la primera película de esta nueva tanda que fue exclusivamente estrenada en salas de cine el 5 de noviembre de 2021; llegó a la plataforma a modo de regalo de Reyes tardío el 12 de enero de 2022. Pasaron 2 meses y una semana, que suman un total de 68 días.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura no tiene una fecha ya estipulada para saber cuándo se podrá volver a ver en Disney+, algo que los fans ansian teniendo en cuenta la gran variedad de referencias y easter-eggs que tiene. Pero si se atiende a los datos aportados, no tendría que pasar del próximo mes de julio para seguir la estela de las demás películas. ¿Se cumplirá los presagios de sus fans y se estrenará realmente el 22 de junio?



Eso sí, tal y como recomendamos en nuestra crítica, la película es todo un espectáculo que hay que disfrutar en una pantalla grande. Además, teniendo en cuenta todos los detalles del futuro del MCU que desvela, no vale la pena arriesgarse a sufrir todos los spoilers que la rodearán. Así que a falta del Ojo de Agamotto que te permita viajar al futuro, mejor ir a tu cine de confianza y disfrutar de la película.