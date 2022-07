El mínimo look de Cristina Pedroche que es muy Lara Álvarez

Cristina Pedroche se marca un look muy Lara Álvarez. Ambas presentadoras nos tienen acostumbrados a ponerse lo que quieren y ser muy arriesgadas con sus looks.

Pedroche presenta el concurso Love Island, en el que los concursantes buscan el amor en una maravillosa villa en las islas Canarias. La pudimos ver en una publicación que subió a su cuenta de Instagram con un top y short cortitos muy en la línea de Lara. Además, recogió su larguísimo pelo en una trenza. Su maquillaje era bastante natural, pero quiso que todas las miradas se centraran en sus cejas que adornó con brillantitos tipo strass.

Lara Álvarez que presenta desde Honduras, el reality Supervivientes, logra centrar todas las miradas con sus increíbles looks. Ella opta por estilismos salvajes, corsés, mini faldas y un estilo que ha recordado en varias apariciones a Lara Croft. Incluye botas aventureras para darle un toque cañero a sus looks.

Muchas veces incluye bañadores y bikinis como prendas de vestir y lo hace con gran acierto por que la vemos ideal. En cuanto a su pelo, al igual que Pedroche, se lo deja suelto, recogido, con coleta, con trenzas y siempre le sienta bien. Además, Álvarez es muy exigente con su físico y hace duros entrenamientos para mantenerse en forma.



Pedroche tiene un cuerpo escultural al que dedica muchas horas de entrenamiento bien sea corriendo o haciendo yoga, además cuida su alimentación, cosa que no sabemos si es fácil teniendo en casa al gran chef Dabiz Muñoz. Por lo que vemos, se cuida, pero suponemos que se permite caprichos porque si no ¿de qué sirve poder ir cuando quieras a uno de los restaurantes más reconocidos del mundo?

La presentadora no duda en ponerse estilismos arriesgados, locos, de esos que crean debate en la sociedad. Ya sabéis que pasa siempre a finales de año. El debate sobre las campanadas de fin de año se gira en torno a si es acertado, bonito o no el look de Pedroche.