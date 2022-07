Íker Jiménez desvela cómo se encuentra tras pasar la Covid y da este consejo

Íker Jiménez, el periodista y presentador de programas como Horizonte o Cuarto Milenio se contagió de la Covid hace 11 días y lo ha pasado fatal.

El experto periodista en temas ocultos, ovnis, fantasmas o experiencias paranormales ha confesado que por él "ya está", que no quiere saber nada más del bicho que le ha dejado tocado durante casi dos semanas. En una publicación en su Instagram, además de agradecer la preocupación y deseos de recuperación de sus seguidores, asegura que el mejor consejo que puede dar es que nadie se contagie de la actual variante de la Covid si puede evitarlo.

Jiménez ha aguantado hasta ahora sin contagiarse, era el único miembro del equipo que no lo había sufrido. Ahora ya no puede decir lo mismo. Reconoce que tiene dos vacunas, en vez de las tres que hay que inocularse, pero que para él ya es suficiente.

Durante estos días, el periodista que ha sufrido una buena paliza, con “mareos, tos y fiebre”. Sabe que hay gente que lo ha pasado peor y por eso anima a todos sus seguidores a que se cuiden. Pese a que ya lo ha pasado, se se siente “un poco vapuleado". "Me iré recuperando de este cansancio, que es lo único que me queda. Este vídeo es para deciros que todo va bien y que todo irá mucho mejor, un abrazo muy fuerte, amigos, cuidaos mucho", aseguraba el presentador.

En su publicación, Iker se muestra esperanzado en que algún día se sepa de donde ha salido “este maldito virus”.

El periodista dedicó, durante la etapa más dura de la pandemia, varios programas a entrevistar a diferentes personalidades expertas en la materia. Informe Covid trataba sobre la crisis sanitaria que asoló al mundo, y que no ha acabado, aunque mejore las cifras y hayan desparecido las restricciones.

Durante semanas, Iker trató de poner algo de luz entre tanta cifra, avance científico y rumores. En su programa entrevistó a virólogos, inmunólgos, médicos como el doctor Amós García Rojas, el doctor César Carballo o la Secretaria General de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara.

El propio Iker y su entorno han vivido momentos muy tristes. Esos días la rabia e impotencia le llevaron a explicar en público que tenía “amigos que están en el hospital, otros que ya no están y familiares que no he podido enterrar en este periodo.” Invitaba a los incrédulos a documentarse de lo que pasa realmente con el coronavirus.

En estos años de pandemia han sido muchos rostros conocidos de la televisión los que se han ausentado de sus trabajos por estar contagiados de la Covid. Es el caso de Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca, Paz Padilla, David Cantero o Jorge Javier Vázquez, entre otros muchos.