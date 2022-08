Una vida de leyenda: Madonna cumple 64 años

Hoy 16 de agosto, Madonna cumple 64 años. Con 14 álbumes publicados, la Reina del Pop lleva casi cuatro décadas dando guerra dentro del panorama musical. Desde los años 80, es la artista femenina que más disco ha vendido, sumando 250 millone, ha marcado el rumbo del pop e influenciado a numerosas artistas de éxito actuales. Entre sus últimos lanzamientos, encontramos el recopilatorio Finally Enough Love, lleno de remezclas y colaboraciones de sus mejores hits (que no son pocos); su participación en Break My Soul (The Queens Remix) de Beyoncé; o la colaboración de Material Gworrllllllll! con el fenómeno viral de TikTok Saucy Santana.

A estas novedades hay que sumar sus ya mítimos temas: Vogue, Like a Prayer, Material Girl, La Isla Bonita o Hung Up, entre otros, que siguen sonando en radios y verbenas. Con motivo de su cumpleaños y de sus muchos éxitos, queremos celebrar este día tan especial con ella repasando algunos de los hitos y momentos más destacados de su carrera.

Primero fue el baile y después, el cante

Desde pequeña, algo que a Madonna siempre le ha acompañado ha sido la música, independientemente de la disciplina artística. Su padre pronto la apuntó a clases de piano, pero finalmente ella le convenció para aprender ballet.

Tras graduarse, recibió una beca de danza en la Universidad de Michigan, pero en 1978 la joven abandonó los estudios para mudarse a Nueva York, sin apenas dinero en el bolsillo, con el objetivo de forjarse un futuro como bailarina.

Allí, estudió baile y consiguió varios trabajos como la bailarina suplente de varios artistas. Más tarde, creó su primera banda de rock llamada de Breakfast Club, junto al músico -y su pareja por aquel entonces- Dan Gilroy, en la que cantaba, así como tocaba la guitarra y la batería.

A principios de los 80, dejó Breakfast Club para fundar Emmy and The Emmys y, poco después, Madonna decidió promocionarse como solista, haciendo su debut con el single Everybody en 1982, bajo la discográfica Sire Records, al que le siguió Burning Up al año siguiente.

El éxito de ambos sencillos y la cantidad de conexiones y contactos que hizo la joven aquellos años en Nueva York, le llevaron a lanzar su primer álbum de estudio, Madonna, en 1983.

Icono del pop, de la moda y de la cultura

Al poco tiempo de lanzarse como cantante, Madonna rápidamente se convirtió en una influencia para niñas y jóvenes. Su imagen y estilo vistos en sus actuaciones y vídeos musicales se volvieron tendencia entre la moda femenina.

Uno de los estilismo más reseñables fue el corsé de satén rosa cónico diseñado por Jean-Paul Gaultier expresamente para 'la ambición rubia', durante su gira Blond Ambition Tour de 1990. Una prenda que no solo provocó exclamaciones de admiración, respiraciones profundas, bocas abiertas y ojos como platos sino que ha pasado a la historia de la cultura pop y de la moda.

Madonna con su icónico corsé de satén rosa diseñado por Jean-Paul Gaultier / Gie Knaeps/Getty Images

Además de este y miles de estilismos más, la Reina del Pop también ha sido objeto de estudio de diversos trabajos académicos, llegando a crearse los 'Estudios Madonna', una subdisciplina académica en materia cultural y comunicativa dedicada a su figura.

Siempre en el centro de todas las miradas

El foco mediático y las críticas nunca han estado alejadas de la cantante. La performance de Like a Virgin en plena gira que ya suscitó en su día opiniones que no dejaron indiferente a nadie, especialmente por parte de grupos religiosos que interpretaron la actuación como una falta grave. Y es que durante la canción, dos bailarines acariciaban el cuerpo de la cantante antes de que ella misma simulara la masturbación. Este y otros ejemplos de la misma índole, en los que ha empleado elementos religiosos en su obra, ha provocado su excomulgación hasta en tres ocasiones, dando por hecho que su relación con la Santa Sede no ha sido demasiado buena durante su carrera.



Tampoco podemos olvidar el beso que se dio con Britney Spears y Christina Aguilera durante su actuación en los MTV Video Music Awards de 2003. Acto causó gran repercusión entonces y que recientemente han vuelto a recrear en la boda de la princesa del pop con Sam Asghari.

En sus últimos conciertos, Madonna volvía a hacer lo mismo con la dominicana Tokischa durante un concierto del Orgullo en Nueva York, reivindicando los derechos LGTBIQ+ y visibilizando el amor entre mujeres (y ya de paso, hicieron alusión a la referencia "las amigas que se besan son la mejor compañía" de la canción Linda con Rosalía). Este año también la hemos visto perrear con Maluma en uno de sus shows en Colombia durante las actuaciones de Medellín y Music.

Futuro biopic

Si artistas de la talla de Aretha Franklin, Elvis Presley, Elton John, Freddie Mercury (y Queen) han contado su historia en la gran pantalla, una leyenda como Madonna no podía ser menos. Es de las pocas cosas que le faltan hacer en la vida... y la producción ya está en marcha. La actriz Julia Garner (Maniac, ¿Quién es Anna?) sería la elegida para interpretar a la Reina del Pop, entre un casting y proceso de selección durísimos.