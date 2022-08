María José Llergo, sobre presentarse al Benidorm Fest: “Para mí sería un privilegio”

Aún quedan un par de semanas para que se abra el plazo de envío de las candidaturas al Benidorm Fest 2023. Del 1 de septiembre al 10 de octubre, los artistas que quieran luchar por representar a nuestro país en Eurovisión podrán mandar sus propuestas a la preselección de RTVE, que traerá algunas novedades con respecto a la edición anterior.

Hasta entonces, María José Llergo se lo puede pensar concienzudamente. Aunque por el momento es solo un deseo y un escenario hipotético, la andaluza ha sido elegida, gracias a un sondeo interno lanzado por Eurovision-Spain, como la candidata ideal para representar a España en el mencionado certamen musical del año que viene, el cual se celebrará en Reino Unido a pesar de la victoria de Ucrania.

Con motivo de la encuesta, el medio digital ha entrevistado a la ganadora de un Goya por su tema Te espera el mar para conocer sus impresiones tras el resultado, su opinión sobre Eurovisión, su percepción sobre el Benidorm Fest y si presentaría oficialmente su candidatura.

Sobre el apoyo y cariño recibido por lxs eurofans, Llergo se ha mostrado muy agradecida. "Es toda una sorpresa y una ilusión tremenda que se considere mi música tan bonita como para presentarla a Eurovisión. Es un honor enorme y un privilegio total. Ha sido una sorpresa conocer el resultado del sondeo y ha sido también una alegría inmensa. Justo me pilla trabajando en mi segundo álbum. ¡Y me da mucha fuerza para seguir trabajando duro y dar lo máximo de mi! [...] Me impulsa muchísimo que penséis en mi y que reconozcáis mi música como vuestra… ¡Es un subidón enorme!", ha contado a la web.

Sobre Eurovisión

La artista ha revelado que lo que más le gusta de Eurovisión es que "es un festival que acoge la diversidad, la impulsa y es un entorno seguro para los que en sociedad son considerados diferentes. De ahí que sea una plataforma ideal para defender los Derechos Humanos, como son los derechos LGTBIQ+".

Ha dicho que cada año tiene una cita con el festival, deja todo lo que está haciendo y se reúne con amigos para verlo y comentarlo. Además, adora que sea una plataforma para descubrir talentos nuevos y emergentes. "Admiro muchísimo que tanto Eurovisión como el Benidorm Fest acojan propuestas de artistas emergentes que tanto necesitan una plataforma para darse a conocer y tener visibilidad. Eso es lo más importante y lo que más me llena del festival. Se han convertido en una plataforma que a mi me permite conocer nuevos grupos y nutrirme también del arte tan inmenso que hay en nuestro país".

Sobre el Benidorm Fest 2023

El portal eurovisivo también le ha hecho una pregunta directa: "¿Te animarías a presentar candidatura este otoño para el Benidorm Fest 2023?" A lo que la joven ha contestado que, si es este año, le gustaría participar en un futuro. "Para mi sería un privilegio. Y aunque ahora mismo estoy componiendo mi segundo álbum, trabajando muy duro, espero que el camino de la música nos una, y que en algún momento, si no es este año cuando se pueda, consigamos coincidir y llevar a cabo una propuesta que represente dignamente a nuestro país. Que España se distinga por llevar un mensaje que vaya más allá de las fronteras y que defienda nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro espíritu de acogida, de lucha, de alegría por doquier, por donde quiera que vaya", ha declarado finalmente.

Otros artistas que ven el Benidorm Fest como una posibilidad

Después del 'Chanelazo', muchos han sido los artistas que, como María José Llergo, se han pronunciado a favor de esta nueva dinámica para seleccionar la mejor candidatura que represente a España de cara a optar a un buen puesto en Eurovisión.

Adrián Rodríguez y Susy G, pareja en lo personal y en lo profesional, admiten que Eurovisión sería un buen escaparate para darse a conocer y que serían unos buenos participantes, siendo capaces de dar un buen show y espectáculo sobre cualquier escenario.

Abraham Mateo es otro que, aunque no ha sido muy claro en sus declaraciones, en una pasada entrevista con Yass, no desmintió una posible candidatura. "Yo me apunto a un bombardeo", aseguró.

Hace un par de meses, Natalia Lacunza nos contó que Eurovisión le encanta y que, aunque todavía no le ha picado el gusanillo de cantar en el festival, no le importaría presentarse llegado el momento oportuno. "Si dentro de un año me sale una canción que puede encajar en el contexto de Eurovisión no me importa presentarme al Benidorm Fest. Todavía no ha llegado a esta inquietud, pero estaría guay", comentó.