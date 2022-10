60 años de canciones para James Bond: Las que conocimos y las que, como la de Amy Winehouse, no

60 años dan para muchas anécdotas y más si tenemos en cuenta que como trasfondo de esas 6 décadas está el agente secreto al servicio de su majestad más conocido de todos los tiempos. La música en las películas de James Bond están a punto de cumplir 60 años y los amantes de la música y el cine van a poder disfrutar de un repaso por esta historia de la mano de Amazon Prime.

El documental está a punto de ver la luz ya que se estrenará este mismo 5 de octubre y pese a partir de Billie Eilish y su No time to die, el estudio también se remontará a los temas clásicos e instrumentales que construyeron la identidad sonora del agente 007. Sin embargo, lo que no podremos disfrutar será de canciones inéditas como las que escribieron Amy Winehouse y Eric Clapton para diferentes entregas cinematográficas.

Pero al menos podremos entender cómo fue el proceso que llevó a la producción de Quantum of Solace a descartar lo que podría haber sido uno de los bombazos de aquel 2008. Porque por entonces la cantante británica estaba en su mayor momento de creatividad como demostró el éxito mundial que cosechó Back to black.

Por mucho que digan lo contrario las redes y buscadores, la versión de esa canción no existe y nunca se escuchó. De hecho, todo parece indicar que la única demo existente obra en poder de la productora que habría resuelto la participación de Amy Winehouse y Mark Ronson como productor con un acuerdo económico.

Barbara Broccoli, una de las principales productoras del universo Bond, recuerda cómo fue el descarte de un tema que finalmente acabó cayendo en manos de The White Stripes y Alicia Keys: "Fue una reunión muy muy angustiosa. Ella no estaba en su mejor momento y mi corazón realmente estaba con ella. Ella era muy frágil emocionalmente. Cómo podía crear un material tan conmovedor, porque tiene una gran profundidad de sentimientos y fue muy, muy trágico. Qué talento tan increíble, qué voz tan increíble, qué persona tan increíble era ella y fue muy triste saber que no está más con nosotros".

Todo parece apuntar a que la productora temía la asociación de imagen de su producto, James Bond, con la figura de Amy Winehouse como estrella principal de la canción que ya por entonces empezaba a verse envuelta en polémicas debido al consumo de alcohol y drogas. No fue el único caso. Y no nos referimos a las drogas y demás, sino a las canciones desechadas que nunca vieron la luz.

Con motivo del 60 Aniversario de James Bond Amazon Prime Video estrenará este 5 de Octubre EL SONIDO DE 007 nuevo documental sobre todos los compositores y cantantes que han arropado a la franquicia Bond durante 25 películas. pic.twitter.com/bpG4dcxX1O — WEBBTERTAINMENT 🎙 (@webbpodcast) September 29, 2022

Porque en el cajón de ese estudio debe haber muy buen material de artistas como Jorja Smith, Ed Sheeran, Dua Lipa... que reconocieron haber probado suerte para entrar en el universo Bond en algún momento de sus carreras. Lo mismo podríamos decir de Eric Clapton. El legendario guitarrista estuvo a punto de aparecer en los créditos de Licencia para matar, una de las películas más icónicas del agente secreto, protagonizada por Timothy Dalton en 1989.

Con cada nueva entrega, un artista de renombre pone su voz y su personalidad a la canción que suena durante los créditos iniciales y que, invariablemente, acaba entremezclándose con las notas de su emblemático tema principal. Los tres ultimos se han llevado para casa el Oscar a Mejor Canción de Banda Sonora: Adele, Billie Eilish y Sam Smith. Y con mucha probabilidad Amy Winehouse lo habría logrado también...

¿Quién será el/la siguiente?