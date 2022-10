‘Regreso al Futuro’: Michael J. Fox y Christopher Lloyd arrasan con su reencuentro 37 años después

Cada vez que ambos aparecen sobre el escenario de cualquier convención, preestreno de película, escenario de concierto, la noticia da la vuelta al mundo. Y es que pocas películas han marcado a tantas generaciones como Regreso al Futuro. Por eso el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd 37 años después de Back to the future ha arrasado.

La New York Comic Con les recibió en pie y con una ovación de gala. Todo ello en un panel íntegramente dedicado a la figura de estos dos actores que llevaron el peso principal de la trilogía (sin quitarle nada de mérito al resto del reparto).

Tanto Lloyd como Fox derrocharon buen rollo y buen homor frente a las miles de personas congregadas para escuchar su conferencia y destacaron la increíble química que mantuvieron durante el rodaje de las 3 películas. Sin embargo, tal y como recordó el actor que dió vida al Doctor Emmet Brown, no las tenía todas consigo.

"Un día me enteré a eso de la 1 de la madrugada que la persona que había interpretado a Marty durante las 6 primeras semanas de rodaje no iba a volver a interpretar a Marty y que sería Michael quien lo interpretaría. No conocía a Michael aparte de escuchar hablar sobre él. Y pensé, ¿apenas he podido soportar estas seis semanas y ahora voy a tener que hacerlo otra vez? Pero cuando vi a Michael salir del Delorean sentí cómo había química de manera inmediata"

Aparte de recordar algunas anécdotas de los muchos años de rodaje que compartieron así como del resto de sus vidas que han estado unidas desde entonces, ambos actores elogiaron el trabajo del futuro musical sobre la franquicia Regreso al futuro que está muy cerca de estrenarse: "Podrían haber caído en una trampa al imitarnos. Pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos. Voy a ir cuando venga a Nueva York" confesó Michael J. Fox.

A sus 61 años, el actor ya está padeciendo algunos de los efectos más visibles de la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada cuando tenía 29 años. Los temblores, los movimientos involuntarios de su cabeza o de sus manos también han sido objeto de comentario por parte de las redes sociales. Sin embargo, el intérprete ha hablado abiertamente de su enfermedad neurodegenerativa.

Y lo sigue haciendo en una clave vital para aquellos que puedan enfrentarse a ella en estos momentos porque sigue adelante con cada esfuerzo de su cuerpo: "El Parkinson es el regalo que me sigue tomando, pero es un regalo y no lo cambiaría por nada. Gente como Chris ha estado ahí mucho tiempo para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente".