Nico, Didac, Rocío... Este es el nuevo reparto completo de la Temporada 6 de ‘Élite’

Esta Temporada 6 de Élite, más allá de sus arriesgadas tramas, trae nuevos talentos. El instituto más famoso de Netflix España abre sus puertas a cinco caras que hasta ahora no habíamos visto en la ficción, y aunque quizá no conozcas a todos, seguro que ya te has enganchado a sus respectivas tramas.

Celos, relaciones tóxicas, violencia de género, homofobia... Los nuevos episodios hablan de temas más crudos, y sin renunciar al habitual misterio de la trama, vuelve a sentar al espectador de principio a fin. Pero, ¿quiénes son los nuevos compañeros de Isadora, Patrick, Mencía y compañía?

Los novatos se anunciaron poco después del estreno de la quinta temporada —al igual que se ha hecho con los de la séptima—, y desde entonces sus nombres no han parado de sonar. Ahora ya les puedes ver en la serie, pero si te has despistado, te contamos quiénes son:

Los nuevos actores y actrices de Élite

Ander Puig

Ander Puig, Nico en 'Élite'. / Netflix

Ander Puig llega a Élite como Nico, un alumno que ha encontrado la felicidad en su nueva vida: ha conseguido transicionar y cambiar su DNI como lo que siempre se ha identificado. Este chico trans dará una lección a más de uno —tristemente, las situaciones de la temporada se dan en la vida real— y protagonizará una tormentosa relación de altibajos, triángulo amoroso incluido, con una veterana.

Carmen Arrufat

Carmen Arrufat, Sara en 'Élite'. / Netflix

Carmen Arrufat es Sara, una chica que tiene una vida de ensueño: una relación perfecta, una vida en pareja ideal y miles de seguidores que le permiten estudiar compaginando su trabajo como influencer. Sin embargo, una vez conozca a sus compañeros y empiece a aceptar el ritmo de vida fiestero que llevan, demostrará al espectador que su día a día no es tan idílico como parece.

Álex Pastrana

Álex Pastrana es Raúl en 'Élite'. / Netflix

Álex Pastrana interpreta a Raúl, el único de las nuevas incorporaciones que no es un alumno. Mayor de edad, llega a Élite como el novio de Sara; y por tanto, otro de los protagonistas de la cuenta en pareja que lleva con su chica y que suma miles de followers. Sin embargo, fuera de cámara tiene una personalidad posesiva y agresiva que dará lugar a una de las tramas más desagradables de la temporada.

Ana Bokesa

Ana Bokesa, Rocío en 'Élite'. / Netflix

Ana Bokesa se pone en la piel de Rocío, esa amiga inseparable que no te abandona ni en tu peor situación. Será un pilar fundamental para Isadora, aún lidiando con la situación de intentar encerrar a sus violadores, además de estar en otro de los triángulos amorosos de la temporada.

Álvaro de Juana

Álvaro de Juana, Didac en Netflix. / Netflix

Álvaro de Juana es Didac, y si Rocío es un apoyo para Isadora, él será inicialmente uno de sus peores dolores de cabeza. Es el mejor amigo de uno de sus agresores, además de empezar la temporada siendo uno de los camareros de Isadora's House —la nueva discoteca de la serie— jugará un papel fundamental para que todo vuelva a la normalidad.

La Temporada 6 de Élite ya está disponible en Netflix.