El dardo de Samantha Vallejo-Nágera a Patricia Conde tras Masterchef: “No hay que inventarse cosas en la vida”

Masterchef Celebrity 7 aún sigue coleando a pesar de llevar casi un mes con los fogones apagados. La final no solo dejó grandes momentazos con la victoria de Lorena Castell, sino que trajo consigo una polémica en la que todo el mundo ha tenido algo que decir; tan solo faltaban por pronunciarse los presentadores del programa.

En una reciente entrevista concedida a Fórmula TV, Samantha Vallejo-Nágera ha hablado tanto de de la ganadora de la última edición ("Es una curranta y se ha dejado la piel. (...) Canta, baila, es divertida, graciosa... Lorena es un ejemplo. Ha sido una edición fantástica, como todas") como de la recta final de Patricia Conde en el concurso.

"Creo que Patricia Conde ha hecho un programa maravilloso y se lo ha pasado muy bien. No entendemos nada (de su comportamiento). Si quería irse solo tenía que cocinar mal y no montar estas cosas ridículas. Es un programa con el que mucha gente disfruta y no hay que inventarse cosas", ha contestado a las preguntas del reportero.

Y es que la dejadez de Conde durante su último cocinado -que tiró la toalla por cansancio y falta de sueño- y las acusaciones que hizo después sobre el supuesto consumo de drogas tras las cámaras han levantado ampollas entre los seguidores, algunos exconcursantes -como Boris Izaguirre o Anabel Alonso- y la productora del concurso.

El comienzo de Masterchef Navidad

Este mismo jueves ha comenzado el especial Navidad de Masterchef, que contará con las visitas de Isabel Díaz Ayuso o Mercedes Milá, entre otros rostros conocidos. Sobre la posible participación de la presidente de la Comunidad de Madrid ("la pusimos a cocinar y lo dio todo"), Samantha indicó al medio previamente mencionado que "a todos los invitados que vienen les decimos que cocinen y hay muchos que acaban aceptando", así que todo podría pasar.

En su primera gala, el reality se ha despedido de José Corbacho, que ha sido el primer expulsado del formato en su faceta más festiva. Todavía quedan cuatro programas llenos de sabor en los platos, sinsabores en las valoraciones y muchas emociones por delante.