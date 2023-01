Emily Blunt, cansada de los personajes femeninos fuertes que le ofrecen: “Es lo peor que te puede pasar”

Emily Blunt tiene una carrera de lo más aplaudida, y en parte de lo debe a unos personajes que le han puesto en el punto de mira de Hollywood. Ha sido una de las grandes protagonistas de Un lugar tranquilo, una secundaria hilarante en El Diablo viste de Prada e incluso la mismísima Mary Poppins, aunque ahora tiene muy claro qué tipo de proyecto no quiere ni ver: ninguno que tenga "personajes femeninos fuertes".

Y es que, según ha desvelado para el medio internacional The Telegraph, está "cansada" de leer este tipo de directrices en personajes de mujer. Aunque no por todo lo que representa, sino porque el desarrollo de los mismos en los diferentes proyectos que se lo proponen tienden a ser muy planos.

"Es lo peor que te puede pasar, abrir un guion y leer las palabras "protagonista femenina fuerte"", comenta Blunt en su entrevista. Además, confiesa su directa reacción cuando le sucede: "Pongo los ojos en blanco. Directamente estoy fuera. Me aburre". Aunque no lo detalla, podría ser una evidencia de haber rechazado algún papel que otro en los últimos años.

Y de nuevo, detalla el porqué: "Esos papeles están escritos de manera increíblemente estoica, estás todo el rato interpretando de manera seca y diciendo cosas duras". Sin duda, un tipo de personaje que se ha visto en los últimos años en Hollywood, y que la protagonista de La Chica del Tren no ha dudado en criticar.

Aun así, esto no significa que haya dejado de interpretar papeles de lo más interesantes. De hecho, se encuentra en plena promoción de The English, una miniserie en la que interpreta a un personaje llamado Cornelia. En sus propias palabras, es "más sorprendente" que esa simplificación que la etiqueta que tanto detesta incluye, y la describe como "una inocente sin llegar a ser naif, y que la convierte en una fuerza a tener en cuenta".

¿Y qué hay de Los 4 Fantásticos?

Con estas declaraciones, seguro que muchos pensarán en un papel muy específico al que se le lleva vinculando desde hace años. Para muchos fans de Marvel Studios, el reparto perfecto de Los 4 Fantásticos pasaría por llevar a la gran pantalla el matrimonio de John Krasinski con ella, interpretando respectivamente a Reed Richards y Sue Storm.

Está claro que la Mujer Invisible no es solo un 'personaje femenino fuerte', aunque ella aún no se ha pronunciado al respecto. Hace unos años sí estaba más saturada con las preguntas y de hecho dejaba leer entre líneas que no aceptaría el proyecto, aunque ahora su opinión ha evolucionado hacia una incógnita que deja la puerta abierta a ello.

Hay que recordar que Krasinski sí terminó siendo Mr. Fantástico en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y pese a que no es seguro que esa sería la versión multiversal que protagonice la película planeada para 2025, en la película admite tener mujer e hijos. ¿Volverá a hacer Marvel de las suyas manteniéndolo en secreto hasta el último momento?