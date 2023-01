Taylor Swift, Reina del Norte: Este es su guiño involuntario al destino de los Stark en ‘Juego de Tronos’

Hay reinas de la música, y reinas en el Norte. El fenómeno Juego de Tronos está más vivo que nunca después del éxito de La Casa del Dragón, por lo que muchos fans siguen revisitando la serie y dándose cuenta de detalles de los que no tenían ni idea. Y el último que se ha vuelto vital tiene que ver con Taylor Swift.

Tres de los hijos de la familia Stark —bueno, ya nos entendéis, no queremos caer en spoilers gratuitos— son los grandes protagonistas de Look what you made me do. ¿Quieres saber cómo? Pues observa con atención:

Para quien no lo recuerde —y avisamos: hay detalles importantes de la trama de Juego de Tronos a continuación—, lo cierto es que Taylor no podría haber coincidido mejor con el desarrollo de estos personajes. Todo comienza en el primer pre-estribillo.

Para empezar, se relaciona a Sansa Stark (Sophie Turner) con el verso But I got smarter / I got harder in the nick of time —Me vuelvo más lista / Me vuelvo más dura justo a tiempo—; algo que define a la perfección su crecimiento en la serie. Sansa comienza siendo una joven noble que tiene como objetivo ser una princesa encargada de su familia, aunque varias desdichas a lo largo de las temporadas la convierten en toda una estratega y lideresa a la altura de gobernar el norte entero.

Inmediatamente después llega el Honey, I rose up from the dead / I do it all the time —Cariño, me levanto de entre los muertos / Lo hago todo el tiempo—, que coincide con Jon Snow. El personaje de Kit Harrington protagoniza una de las muertes más sorprendentes de toda la ficción, aunque luego es resucitado con magia. Y aunque la cantante de Lover se refiere a todas las polémicas que parecían haberla hundido y ha sabido recuperarse, le viene como anillo al dedo.

En el último lugar, la protagonista es Arya (Maisie Williams) con I got a list of names / and yours is in red, underlined —Tengo una lista de nombres / Y el tuyo está en rojo, subrayado—. Cualquiera que haya seguido la trama de la hija pequeña de Ned Stark sabrá que se deja llevar por la venganza durante toda la serie, y de hecho, lo hace con una lista mental de nombres de los que encargarse. Taylor parece que también la tenía, aunque cumplió con su revancha con la publicación de Reputation.

Puede que encajen a la perfección, aunque la intención de Taylor con esta canción fue totalmente diferente. Lanzado como el primer single de su disco reputation, el tema es toda una declaración de intenciones sobre la era más oscura que ha tenido la artista.

También acabó siendo una de sus etapas más prolíficas —gracias a una gira de estadios que incluso acabó en documental—, siendo todo un punto de inflexión en su carrera como puede ser lo que hicieron los tres personajes del vídeo de redes sociales. Será coincidencia, pero sabemos que si fuera por sus fans, Taylor acabaría reinando Poniente entero.