La colaboración de Bizarrap y Shakira y lo nuevo de Meghan Trainor apuntan a la lista

Estrenada a finales de la semana pasada, la sonada colaboración de Bizarrap y Shakira, la canción de la que todo el mundo habla, tenía que postularse sí o sí para entrar en la lista de LOS40. Fue anunciar Tony Aguilar su candidatura el sábado y arder las redes. Desde su lanzamiento, BZRP Music Sessions, Vol. 53 está haciendo historia. Es el vídeo en castellano que más reproducciones ha tenido en sus primeras veinticuatro horas en YouTube (50 millones), lo que lo situó en el número uno global. Una semana después, ya son cerca de 150 millones los plays del clip (y sigue siendo el más visualizado del mundo). En Spotify acumuló 15 millones de reproducciones en el primer día de su lanzamiento, liderando el Top 50 mundial. Como ha declarado la de Barranquilla, “este logro es de todas”.

Méritos musicales aparte, el single está dando que hablar por muchas otras razones. Quien más quien menos tiene algo que decir al respecto, ya sea por las agudas metáforas de su letra, por su mensaje de despecho o por las reacciones de los aludidos. Personajes televisivos como Belén Esteban o Alba Carrillo no han podido evitar dar su opinión, lo mismo que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y la cantante mexicana Paquita la del Barrio, intérprete de otra célebre “tiraera” como es Rata de dos patas. Vista tamaña repercusión, quizá la duda no es si este sábado el tema consigue colarse en la lista sino en qué puesto lo hará. Pero, por si acaso, lo mejor que puedes hacer, si te gusta el sencillo, es apoyarlo con el HT #MiVoto40.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Tenemos otra canción candidata esta semana y es lo nuevo de Meghan Trainor, Made you look. Tras un tiempo sin noticias de la excelente cantante estadounidense, que ha estado ocupada en criar a su hijo Riley, el primero de ella y su marido Daryl Sabara —y que nació en febrero de 2021—, el pasado otoño lanzó un nuevo disco, Takin’ it back, quinto de su carrera. Un trabajo en el que aborda estilos diferentes pero en el que regresa al sonido retro o vintage que la llevó a la fama en sus inicios.

Trainor ha tenido hasta la fecha tres números uno en LOS40: All about the bass, tres semanas en 2014; Marvin Gaye, con Charlie Puth, en 2015; y No, en 2016. Made you look es uno de los temas de ese nuevo álbum de Meghan, y en él recupera el sonido doo-wop marca de la casa; de momento ha llegado al #2 en la lista de ventas del Reino Unido y se ha quedado a las puertas del top 10 en Estados Unidos. Viene acompañado de un vídeo muy colorido que incluye varios cameos, entre ellos el de su marido, Daryl (en el papel de conductor). Sabemos que tiene muchos y muchas fans en nuestro país, así que es momento de que le déis caña en Twitter con el HT #MiVoto40MeghanTrainor para que Made you look devuelva a Meghan a la lista.

¡Suerte a todos!