Nominaciones a los Premios Oscar 2023: Horario y dónde ver en directo la lectura

Cuando todavía estamos superando y pasando la resaca de los pasados Globos de Oro, que tuvieron como toque llamativo las sonadas ausencias de destacados nominados o el premio que se le escapó de las manos a la española Ana de Armas (una de las que partía como favoritas), llega la fecha más esperada de Hollywood, la noche del cine por excelencia: los Premios Oscar 2023.

Este año, como suele ser habitual, las nominaciones a los Oscar llegan poco después de los galardones del cine y la televisión. Y, echando un ojo y analizando a los ganadores y ganadoreas de los Golden Globe, son muchas los que ya han puesto sobre la mesa sus apuestas para la estatuilla dorada.

¿Será Babylon una de las películas más nominadas? ¿Aparecerá el nombre de Brad Pitt o el de Brendan Fraser entre los nominados? ¿Quién dará la sorpresa este año y se alzará como ganador en cada categoría de esta 95ª edición?

Horario y dónde ver las nominaciones a los Premios Oscar 2023

Para poder responder a todas estas cuestiones (y más) que se plantean los cinéfilos, antes hay que estar atentos a la lectura de nominados que se hará este martes, 24 de enero, a partir de las 14:30 horas (hora española), es decir, a las 05:30 (hora local).

Los presentadores que darán a conocer los nombres de los nominados y nominadas a los Premios Oscar 2023 serán los actores Allison Williams (Girls, Déjame Salir y La Perfección) y Riz Ahmed (The Long Goodbye, Venom y The Night Of) desde el teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles (California, EE.UU.)

La lectura de las nominaciones a los Oscar podrá seguirse en streaming a través del canal oficial en YouTube de los Premios Oscar, o bien a través de Good Morning America y ABC News Live. También se podrán ver en directo desde las redes sociales (Facebook, Instagram o Twitter) de la Academia.

Además, en LOS40.com te informaremos de quiénes serán los nominados de este año.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2023?

Una vez hayamos matado nuestra curiosidad por saber quiénes serán los posibles ganadores de la 95ª gala, ya soo queda saber cuándo se celebrarán los premios del cine en Hollywood.

Este año la noche del glamour tendrá lugar en la noche del 12 de marzo. Es decir, que en España será en la noche del domingo al lunes día 13, como suele ser habitual.

El ritmo de la gala de este año correrá a cargo del icónico presentador y cómico Jimmy Kimmel.