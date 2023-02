Aritz y Twin Melody, entre lágrimas por el ‘hate’ recibido tras la 1ª semifinal del Benidorm Fest

La primera semifinal de Benidorm Fest 2023 ha dejado varias conclusiones. La primera y más celebrada: un ganador y, en total, cuatro clasificados. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara lucharán por el micrófono de bronce y un viaje a Liverpool el próximo sábado 4 de febrero.

La segunda y, tal vez, la cara más amarga: los participantes que concluyen su aventura en el certamen. Aritz, Sharonne, Meler y Twin Melody se han despedido de su paso por la ciudad alicantina, no sin antes reflexionar sobre sus actuaciones y algo que parece estar ligado siempre a las redes sociales: la toxicidad y la oleada de hate.

Anoche, tras conocerse los primeros clasificados, Agoney se mostraba tajante sobre el odio en redes sociales y señalaba directamente a una persona con nombre y apellidos. Por ello, el intérprete de Flamenco ha sido preguntado al estar envuelto, de forma directa y desde hace varios días, en la polémica sobre su entrevista en el programa de Malbert.

Aritz, arrepentido de sus declaraciones sobre Agoney

"Creo que no soy una persona que haya tenido nunca puesto el foco en lo que decía. Como bailarín, creo que siempre he sido más paciente en decir mi opinión para que no afectara tanto. Como he dicho, tampoco soy la mejor persona expresándome -a lo mejor- y sí que tengo que cuidar más mis palabras, porque cuando yo vi el corte de Malbert (en redes sociales) no lo había percibido así en la vida real y también me molestó que se viera así y pedí disculpas", comienza su explicación.

Ojalá haber estado a la altura y haberme dado cuenta de que mi opinión puede hacer daño



Ahora bien, el valenciano manifiesta que, aunque no han hablado expresamente del tema, Agoney y él se saludaron en camerinos. El canario se mostró "súper majo y todo bien". "Creo que al final también ha sido un malentendido y ojalá haber sabido estar a la altura en ese momento y haberme dado cuenta de que mi opinión puede hacer daño", ha reconocido, aunque remarca que el vídeo que salió de su entrevista "está bastante sacado de contexto".

En su discurso, admite que "tendría que haber cuidado más mis palabras y me arrepiento desde el día que pasó. Quiero que sepa la gente que para nada iba desde ese punto. No me creo mejor que nadie ni mucho menos; al revés, es mi primera vez en un escenario", ha declarado en sus palabras recogidas por el corresponsal de LOS40 en la ciudad alicantina, nuestro compañero Alberto Palao.



Twin Melody, a lágrima viva por el hate recibido

Paula y Aitana, más conocidas como Twin Melody, también han querido tener unas palabras sobre la toxicidad que han visto en redes sociales en torno a Benidorm Fest, la cual han sufrido en primera persona.

"A nosotras también nos han echado muchísimo hate, y la verdad que no es fácil. Por la salud mental de los siguientes concursantes de Benidorm Fest, sí que agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente, porque la verdad que nosotras también lo hemos pasado un poco mal", ha expresado una de las gemelas visiblemente afectada.

Twin Melody (@twin_melody): "Por la salud mental de los siguientes concursantes del #BenidormFest, agradeceríamos como concursantes que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente"#BenidormFest2023 https://t.co/xTG0XXL5px pic.twitter.com/bPxMCHbP10 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

"Siempre se dice eso de 'No hate, no hate', pero luego se da voz a personas que están todo el rato acosando... no sé", han añadido. Antes de que pudiera continuar, a su hermana se le han saltado las lágrimas. Al verlo, Aritz se ha fundido en un abrazo con ella también muy emocionado.