Rihanna, Dulceida y Sam Smith: las celebs que han apostado por un total look rojo para sus eventos

Una de las cosas que más sorprendió de la actuación de Rihanna en la Super Bowl LVII el pasado domingo fue el espectacular look todo de rojo con el que la cantante se impuso como la reina del escenario. Pero la de Barbados no ha sido la única artista en optar por este color tan potente para el estilismo de una ocasión tan especial.

El rojo es sin duda un color con mucha fuerza. Se suele relacionar con el amor, la pasión, el calor, la emoción o el fuego, entre otros. Con todos estos significados, ¡qué mejor día que San Valentín para rendir homenaje al rojo a la vez que celebramos el amor!

Todo apunta a que el color del fuego será una de las tendencias en cuanto a moda en este 2023. Y es que, aunque solo llevamos poco más de un mes de año; ya son varios los artistas que han decidido apostarlo todo al rojo para sus looks en algunos de los eventos más importantes del año. Además, no es que incluyan detalles en rojo, sino que van vestidos casi de pies a cabeza con este tono. Estas son algunas de las celebrities que se han unido al club del total look rojo.

Rihanna

Como decíamos, la cantante nos dejó sin palabras con ese mono rojo, acompañado de un corsé y un abrigo gigante del mismo color que lució en su actuación durante el descanso de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El rojo es también sinónimo de fuerza y poder, algo que sin duda Rihanna ha transmitido con su show. Además, no solo fue un look increíble sino práctico, y es que con ese super abrigo, seguro que la cantante no pasó nada de frío a pesar de la altura a la que subió con esas plataformas colgantes.

Rihanna durante su actuación en la Super Bowl LVII / Getty / Kevin Mazur

Dulceida

La influencer también arriesgó mucho con su estilismo el pasado sábado en la gala de los Premios Goya. Al más puro estilo Caperucita, Dulceida optó por un espectacular vestido largo ajustado de lentejuelas con capucha incluida y, como no, todo de rojo. El vestido era de la marca de alta costura Ze García y la influencer ha afirmado que es uno de sus favoritos hasta el momento.

No solo esto, sino que la de Barcelona lució un segundo look en los premios del cine español, también diseñado por Ze García, y como no podía ser de otra manera: todo de rojo. En esta ocasión, el vestido era corto pero acompañado de unas medias y un pequeño bolso, todo rojo. Tanto que Dulceida casi se camufla con la alfombra roja en las fotos que subió a su perfil de Instagram.

Sam Smith

Similar al abrigo de Rihanna, el cantante británico también eligió un enorme plumas rojo de la mano de Valentino, acompañado de todo tipo de accesorios del mismo color para la gala de los Premios Grammy 2023. Botas de plataforma, guantes, sombrero e incluso bastón. En este caso, el estilismo de Sam Smith no fue algo inocente. Todo estaba relacionado con su posterior actuación junto a Kim Petras en el evento, con claras referencias al infierno y al demonio que también tienen una fuerte relación con el color rojo. De hecho, ha sido una actuación que ha causado mucha controversia y polémica sobre todo desde sectores más conservadores.

Paula Echevarría

La actriz es siempre un icono en cuanto a tendencias de moda. Está claro que Paula Echevarría sabía lo que hacía cuando se decantó por un vestido largo rojo, encorsetado por la parte superior y satinado a partir de la cintura; en esta publicación en sus redes para despedir el 2022.

Lily James

La actriz Lily James cierra este grupo de celebridades que han apostado todo al rojo con el vestidazo con cola incluida que presentó en la celebración de los Golden Globe Awards el pasado mes de enero. Además, diseñado por Versace, una de las casas de moda más lujosas y prestigiosas del mundo.

Lily James en los Golden Globe Awards 2023 en California / Getty / Amy Sussman

Hay que tener mucho valor para optar por un total look rojo, pero si sabes llevarlo como estos artistas de los que hemos hablado, el estilismo puede ser espectacular. Y tú, ¿te atreverías con un diseño así?