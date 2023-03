¿Qué fue de George Michael y Andrew Ridgeley, los miembros de Wham!?

Wham! fue la primera boy band pop de la historia. Formada por Georgios Kyriakos Panayotou y Andrew Ridgeley. La banda estuvo unida durante cinco años de 1981 a 1986, vendiendo cerca de 20 millones de álbumes y de 10 a 15 millones de sencillos. No es moco de pavo, y como cualquier estrella del pop, tienen una gran historia detrás que ha diseccionado Guillem Caballé en La Ventana de Cadena SER.

Wham! fueron también el primer grupo de pop occidental en realizar una gira por China en 1985. Y en octubre de 2008, fue elegida la mejor boyband de todos los tiempos, venciendo a Backstreet Boys y N'Sync.

Se conocieron en el colegio Bushet Meeds, en Watford (Inglaterra) cuando tenían 12 años y siguieron siendo amigos hasta el final. Al principio, formaron banda de ska llamada The Executive, que no publicó nada. Pero ya rozando la veintena hicieron una demo casera que tardaron solo 10 minutos en grabar en la habitación de Andrew y firmaron con Innervision Records. La discográfica que años más tarde arruinaron con una demanda por una cuestión de derechos.

George Michael hacía de compositor, cantante y productor; y Andrew Ridgeley era el especialista en la imagen del grupo y portavoz. La imagen de George, con esas gafas de espejo, el pelo con mechas, el cinturón de BSA, la chaqueta con flecos inspiró a muchos, incluso a algún antiguo DJ de 40 de los 80 y 90.

George Michael y Andrew Ridgeley, miembros de Wham!, fueron el primer grupo de pop occidental en realizar una gira por China en 1985. / Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images

Wake Me Up Before You Go Go, inspirado en una curiosa frase tomada de una nota de Ridgeley, dejada en su cuarto de un hotel ("no te olvides despertarme antes de que te vayas vayas, George") también refleja el tartamudeo de Andrew. Careless Whisper, la canción fue con mucho el mayor hit de la banda en cuanto a listas y ventas y llegó al primer lugar en decenas de países por varias semanas coescrita por los dos.

Last Christmas es quizás el éxito más grande de la banda en sus años de carrera, pero no alcanzó el Nº1. Fueron Nº2 en el Reino Unido. El grupo donó todas las ganancias con esta canción a la hambruna en Etiopía. Tuvo que esperar a la muerte de George para que alcanzara por fin el Nº1 en todo el mundo. Pero lo que es más importante, es una canción que junto a la de Mariah Carey, All I want for Christmas is you, genera más derechos de autor en el mundo en Navidades.

La separación más amistosa en la historia del pop

La separación de la banda se anunció oficialmente en la primavera de 1986, para lo cual hicieron un histórico concierto en Wembley, el 28 de junio de 1986, llamado The Final, un evento que duró ocho horas. George describió la separación de la separación como "la separación más amistosa en la historia del pop". De hecho, Ridgeley ha declarado que para su vida personal la popularidad de la banda se entrometía demasiado en su vida personal y los logros de formar una banda juvenil y conseguir el éxito ya lo habían conseguido. Además, siempre ha dicho que George era mucho mejor compositor que él.

La historia de Wham, o mejor dicho de Andrew Ridgeley, inspiró el guion de una comedia romántica protagonizada por Drew Barrymore y Hugh Grant que aquí se tituló Tú la letra y yo la música en 2007. Una peli donde se relata la historia del miembro menos conocido de una super banda, Pop!, que después de la separación se viene a menos y solo actúa en parques de atracciones y cumpleaños intentando recuperar la gloria perdida de sus ya maduras fans.

Hugh Grant - PoP! Goes My Heart (Official Music Video) [from "Music and Lyrics"]

George Michael llegó a acumular durante su carrera en solitario una fortuna de más de 200 millones de libras esterlinas y a coleccionar arte por valor de 100 millones de libras. Incluso se hizo con el piano con el que John Lennon compuso el Imagine y se lo llevaba de gira. En 2004 vino a presentar su disco Patience en el que hizo una versión de la que pienso al igual que él, que es la mejor canción dance que se ha hecho en esa década.

George murió el día de Navidad de 2016 de un fallo cardíaco mientras dormía, tenía 53 años. Después de años en los que no tuvo una buena relación con la marihuana o mejor dicho, demasiado buena, fue detenido en varias ocasiones por consumo, perdió el carnet de conducir e incluso estuvo cuatro semanas en la cárcel. Tardaron tres meses en enterrarle por las pruebas toxicológicas. Ahora descansa junto a la tumba de su hermana, Melanie y de su madre, Lesley en el Cementerio de Highgate, en Swain's Lane de Londres. Y los herederos ceden el piano de Lenon para exposiciones puntuales.

¿Dónde está Andrew Ridgeley ahora?

Andrew dejó la industria de la música por un tiempo y se mudó a Mónaco para probar suerte como piloto de carreras de Fórmula Tres. Andrew regresó al Reino Unido de forma permanente en 1990 y lanzó su único álbum en solitario, Son of Albert, ese año, pero los temas son también de fórmula 3 o de fórmula regional...

Se cree que Andrew siguió involucrado en la música escribiendo canciones bajo un seudónimo. Vive en una mansión del siglo XV en Cornualles fue pareja de Keren Woodward, una de las tres componentes de Bananarama de la que se separó en 2017. "Él no está aburrido en absoluto. Hace surf, juega al golf. Nuestra vida en Cornualles es muy tranquila... vamos al pub y nadie nos molesta", dijo Keren en una entrevista a finales de los noventa.

Andrew Ridgeley, en la exposición The George Michael Collection en 2019. / Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Lo ves actualmente en las entrevistas y parece un dandy forrado y moreno como un tizón. Tanto es así que sus compañeros de golf lo llaman Osama Bin Laden, se le da un aire. El tipo practica deportes como el golf, el ciclismo y el surf, que es su gran pasión. De hecho, cuando estaba surfeando con su hermano en una playa de Reino Unido contrajeron una enfermedad por los vertidos tóxicos de una fábrica y a partir de ahí se convirtió en uno de los mayores activistas contra la contaminación de las costas.

Escribió un libro biográfico de sus vivencias con Wham! justo un año después de la muerte de George Michael titulado: George and me. Justo en esa época se le preguntó a Andrew si le echaba de menos. "Sí. Creo que cualquiera que le conociera o fuera influenciado por él, lo echa de menos. Y como mejor amigo de mi juventud y más allá de ella, lo echo de menos quizás tanto como cualquiera. No esperas que tus compañeros comiencen a desaparecer a una edad tan temprana. De joven, pensaba que mi abuelo era viejo a los 50 y pico, pero no creo que se sea viejo hoy en día a esa edad!". Fue su respuesta.

El pasado verano se anunció que se estaba trabajando en un documental sobre Wham! para Netflix pero todavía no ha visto la luz. Así que se puede afirmar sin ningún género de duda que se puede vivir después de solo cinco años de ser una estrella pop y coescribir tres canciones.