David Bisbal, Sam Ryder y Marlon enfilan el camino a la lista

Un solista español, un grupo también nacional y un cantante inglés integran esta semana el apartado de candidatos a entrar en lista. Empezaremos hablando de David Bisbal, quien desde hace unos meses está celebrando el vigésimo aniversario de su debut en la música (su álbum Corazón latino se publicó en verano de 2002) y comenzó este 2023 rodando el vídeo de una nueva canción que ha resultado ser Ajedrez, el tema con el que busca ahora un puesto en el chart. Desde entonces, no ha parado: desde el pasado día 8 de marzo está ofreciendo un ciclo de veinte conciertos en Madrid para conmemorar la efeméride, y ha confirmado su presencia en la próxima edición de LOS40 Primavera Pop. Todo ello mientras va anticipando detalles de su próximo disco, Me siento vivo, y anuncia más fechas de su gira Me siento vivo Tour, que le mantendrá ocupado desde junio a diciembre. Veinte años, como decimos, han transcurrido desde su debut en solitario y sigue tan activo como siempre. Si quieres que Ajedrez entre en lista, usa el HT #MiVoto40DavidBisbal.

David Bisbal - Ajedrez

Como David, que pisó en su día el escenario de Eurovisión acompañando a Rosa, Sam Ryder también cuenta en su currículum con experiencia en el festival europeo de la canción. Representó al Reino Unido en 2022 con la canción Space man, que quedó en segunda posición, y desde entonces no ha dejado de ganar fans. A finales del año pasado lanzó su primer álbum, There’s nothing but space, man!, número uno de ventas en su país, y ahora busca entrar en la lista de LOS40 con el sencillo Put a light on me. Será otro de los artistas que formen parte del cartel de LOS40 Primavera Pop 2023 los días 14 y 15 de abril en Madrid y Rubí (Barcelona), como confirmó Tony Aguilar el pasado sábado. El HT #MiVoto40SamRyder le abrirá las puertas de la lista, donde nunca hasta ahora ha estado.

Sam Ryder - Put A Light On Me (Official Lyric Video)

Cerrando el trío de candidatos, un trío rockero español: los chicos de Marlon, que se postulan con Caos. Bien conocidos de los oyentes del programa, Adri, Juanín y Jorge han tenido antes presencia en la lista con temas como Cosas que no se pagan con dinero, De perreo o Con uñas y dientes. El año pasado participaron en la gira LOS40 Summer Live, y de hecho también, como Bisbal y Ryder, estarán actuando en LOS40 Primavera Pop de este 2023. El sábado Adri fue el invitado VIP de Tony Aguilar en el programa y nos dijo que Caos “habla de una relación en la que uno lo da todo y su pareja no sabe cómo hacerlo, y está gritando perdón por no poder darle lo que necesita”. Si tú quieres darles paso en LOS40, seguro que sabes cómo hacerlo: HT #MiVoto40Marlon.

Marlon - Caos (Videoclip Oficial)

¡Suerte a todos!